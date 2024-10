Bencicová sa pol roka po pôrode vracia do súťaženia, v novembri bude hrať aj za Švajčiarsko

Olympijská šampiónka v tenise z Tokia 2021 Švajčiarka Belinda Bencicová sa pol roka po pôrode plánuje vrátiť do súťažného diania.

Ako referuje web Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF), po materskej dovolenke sa koncom októbra predstaví na podujatí ITF W75 v nemeckom Hamburgu.

Otestuje sa

Dvadsaťsedemročná Švajčiarka priznala, že na tomto turnaji chce „otestovať svoju úroveň“ predtým, ako bude v novembri reprezentovať svoju krajinu na Pohári Billie Jean Kingovej.

„Som mimoriadne nadšená, že môžem súťažiť v Hamburgu a som veľmi vďačná za udelenie voľnej karty,“ povedala Bencicová.

Cíti sa dobre

„Ešte nie som na absolútnom vrchole svojej tenisovej a kondičnej úrovne, ale cítim sa naozaj dobre a som pripravená súťažiť,“ dodala niekdajšia štvorka rebríčka WTA a matka malej Belly, ktorú má s partnerom Martinom Hromkovičom, niekdajším futbalistom a jej súčasným kondičným koučom.

Bencicová má po otcovi aj mame slovenské korene, jej dedko kedysi hrával hokej za Slovan Bratislava. V minulosti sa často pripravovala na turnaje práve na Slovensku a nevie si vynachváliť slovenskú kuchyňu.

Ako jedna z mnoha

Už skôr tvrdila, že po pôrode sa chce vrátiť do súťažného kolotoča ako matka. V ženskom tenise to nie je nič nezvyčajné, keďže po narodení dieťaťa sa do proficirkusu vrátili napríklad Ukrajinka Elina Svitolinová či Japonka Naomi Osaková.

Najprominentnejšia hráčka a zároveň matka bola pred pár rokmi 23-násobná grandslamová víťazka Američanka Serena Williamsová.

Zmrazený rebríček

V singlovom rebríčku WTA Bencicová medzičasom klesla z 15. na 138. miesto, odkedy v novembri minulého roka oznámila tehotenstvo.

Podľa švajčiarskych zdrojov by však malo byť jej 15. miesto, na ktorom sa vlani v septembri priebežne lúčila s tenisom, „zmrazené“ a istý čas by z toho mala po návrate profitovať.