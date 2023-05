Bencicovú na Roland Garros povedie slovenský tréner Lipták, po zranení sama seba nemôže dostať pod tlak

Kapitán slovenskej ženskej tenisovej reprezentácie Matej Lipták sa stal koučom úradujúcej olympijskej šampiónky vo dvojhre Belindy Bencicovej.

Doterajším trénerom bol Rus Tursunov

Švajčiarka so slovenskými koreňmi sa s novým kormidelníkom predstaví už na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros, podujatie na parížskej antuke sa začne už v nedeľu. Ako informuje švajčiarsky web blick.ch, doterajším trénerom 26-ročnej Bencicovej bol Rus Dmitrij Tursunov.

Švajčiarka priznala, že sa medzi ňou a koučom objavili rozdiely, ktoré bolo náročné ignorovať.

„Po Miami sa ukázalo, že to takto nejde – po športovej aj osobnej stránke. Bolo to pre mňa sklamanie, no som vďačná za to, že som sa od neho veľa naučila,“ povedal Bencicová.

K dispozícií bude obmedzene

Angažovanie 45-ročného Liptáka, niekdajšieho kouča Dominiky Cibulkovej či Daniely Hantuchovej, je údajne zatiaľ iba „skúškou“.

Keďže je otcom troch detí, k dispozícii bude tenistke iba obmedzene, iba do 15 turnajov za sezónu. Bencicovú čaká v 1. kole na RG duel proti Ruske Jeline Avanesjanovej, ktorá bojovala o účasť v hlavnej súťaži v kvalifikácii.

„Po nedávnom zranení sama seba nemôžem dostať pod tlak,“ priznala dvanástka svetového rebríčka.