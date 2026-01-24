Škoda potvrdila pozíciu lídra slovenského trhu, dodala každé piate nové auto

Značka Škoda si aj v roku 2025 udržala pozíciu jednoznačného lídra slovenského automobilového trhu. Spoločnosť Škoda Auto Slovensko uzavrela rok s trhovým podielom 20,11 percent a celkovo dodala zákazníkom 18 721 nových vozidiel. Každé piate novo registrované auto na Slovensku tak nieslo logo českej automobilky.
Dominancia v segmentoch aj v rebríčku TOP 10
Ako informovala PR manažérka Škoda Auto Slovensko Zuzana Kubíková, najobľúbenejším automobilom Slovákov zostala už tradične Škoda Octavia, ktorej sa v minulom roku predalo 4 514 kusov.
Značka zároveň obsadila prvé miesto vo všetkých štyroch hlavných segmentoch trhu a v rebríčku desiatich najpredávanejších vozidiel mala až šesť modelov. Okrem Octavie sa do TOP 10 dostali aj modely Fabia, Karoq, Kodiaq, Scala a Kamiq.
Rekordný rast elektromobility
Podľa konateľa spoločnosti Jana Procházku bol uplynulý rok pre značku Škoda na Slovensku výnimočný. „Potvrdili sme dlhodobú pozíciu trhovej jednotky nielen vo firemnom segmente, ale aj medzi súkromnými zákazníkmi. Mimoriadne silný rast sme zaznamenali v oblasti elektromobility, kde sme sa stali lídrom trhu,“ uviedol Procházka.
Medzi firemnými zákazníkmi presiahol podiel značky 21 percent a prvé miesto obsadila aj v segmente súkromnej klientely s podielom viac ako 16 percent. Predaj čisto elektrických vozidiel medziročne vzrástol takmer o 400 percent a Škoda dosiahla podiel 27,9 percent, čím sa stala lídrom trhu s elektromobilmi na Slovensku.
Najpredávanejším elektromobilom sa stal nový model Škoda Elroq s 774 predanými kusmi, nasledovaný modelom Enyaq, ktorý si našiel 447 zákazníkov vrátane verzie Coupé. Podiel elektrických vozidiel v portfóliu značky dosiahol 6,5 percent, čo je takmer dve percentná nad trhovým priemerom.
Rástol aj záujem o plug-in hybridné verzie modelov Superb a Kodiaq, vďaka ktorým sa Škoda umiestnila na treťom mieste v segmente PHEV. Pozitívne výsledky zaznamenali aj doplnkové programy značky. Certifikovaný program jazdených vozidiel Škoda Plus predal 4 316 áut a služba zdieľanej mobility Škoda GO prekročila hranicu 100-tisíc prenajatých dní. V januári 2026 automobilka spustila novú verziu služby zameranú na vyšší digitálny komfort a firemných zákazníkov.