Slováci kupujú viac jazdených áut, sú však staršie, drahšie a majú viac najazdených kilometrov

Slováci vlani kúpili takmer 530-tisíc jazdených a zánovných áut. Ojazdené vozidlá boli medziročne mierne drahšie, staršie a mali viac najazdených kilometrov. Vyplýva to z analýzy celého sekundárneho trhu na Slovensku, ktorú pripravili experti spoločnosti Aures Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA Auto a Mototechna.
V roku 2025 sa na Slovensku podľa údajov predalo 529 968 jazdených vozidiel, čo je mierny nárast oproti roku 2024, keď ich bolo 528 163. Predané autá mali v priemere 12 rokov, teda o rok viac ako predvlani, a najazdených 174-tisíc kilometrov, čo predstavuje medziročný nárast približne o 700 kilometrov. Priemerná cena jazdeného auta sa zvýšila o zhruba 300 eur a dosiahla takmer 12 500 eur.
Diesel si drží prvenstvo, rastú elektromobily
Najväčší podiel na predajoch si dlhodobo udržujú dieselové vozidlá, ktoré tvorili 59 percent všetkých predaných áut. Benzínové autá mali 35-percentný podiel. Na treťom mieste sa už umiestnili elektromobily s podielom 2,2 percent, nasledovali hybridy s 1,8 percentami a vozidlá na LPG tvorili 1,2 percenta.
Automatickú prevodovku malo v roku 2025 viac ako 50 percent predaných jazdených vozidiel, zatiaľ čo v roku 2024 to bolo 48 percent. Rozdiely medzi autami s manuálom a automatom sú však výrazné. Vozidlá s manuálnou prevodovkou stáli v priemere 6 700 eur a mali 13 rokov, zatiaľ čo automaty vyšli na približne 18 500 eur a boli v priemere deväťročné.
Na Slovensku rastie predaj jazdených áut s pohonom 4x4, tvoria už 37 percent trhu
Podľa generálnej riaditeľky Aures Holdings Karolíny Topolovej analýza celého sekundárneho trhu za uplynulý rok odhalila zaujímavé trendy. „Kým ešte predvlani mali mierne na vrch kupované autá s manuálnou prevodovkou, vlani sa už dostali do popredia vozidlá s automatom a je jasné, že ich podiel bude z roka na rok rásť,“ uviedla Topolová s tým, že podobný trend bude aj u elektrických áut.
Slováci uprednostňujú kombi a SUV
Z pohľadu karosárskych verzií Slováci uprednostňujú praktické modely. Najviac sa predávali kombi s takmer štvrtinovým podielom, tesne nasledované SUV. Hatchbacky, ktoré boli v minulosti dlhodobo najobľúbenejšie, skončili až na treťom mieste.
V oblasti farieb zostávajú slovenskí motoristi konzervatívni. Najčastejšie si vyberali biele autá, nasledované čiernymi, sivými, modrými, červenými a hnedými. Výrazné farby sú na trhu skôr výnimkou, keď fialových vozidiel sa predalo len niečo vyše 200 a ružových iba 21.
Odborníci upozorňujú na dodržiavanie základných zásad pri kúpe jazdeného vozidla, až 36 percent ľudí si auto neskontroluje
Rebríčku najpredávanejších jazdených modelov dlhodobo dominuje Škoda Octavia, ktorú si vlani kúpilo viac ako 41-tisíc zákazníkov. S výrazným odstupom nasledovali Škoda Fabia, Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Škoda Superb, BMW 3, Audi A4, BMW 5, Audi A6 a prvú desiatku uzavrela Kia Ceed.