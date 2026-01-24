PRVÁ JAZDA: SEAT Arona po facelifte - to dobré zostalo, príjemné pribudlo - FOTO

SEAT Arona nie je žiaden junior medzi súčasnými modelmi. Či už Aronu porovnávame s autami samotného SEATu, alebo s vozidlami iných značiek. Arona prišla na trh v roku 2017 a na Slovensku sa odvtedy predalo vyše 5-tisíc exemplárov. To z Arony robí jeden z najúspešnejších modelov značky v novodobej histórii. Platí, že na každú predanú Ibizu, ktorá je sesterský model, sa predajú štyri Arony.
Arona – stálica
Autá pritom vychádzajú z toho istého základu. Ten základ bol svojho času veľkou vecou, no v ostatných rokoch sa meno platformy MQB A0 až tak často nespomína. To preto, lebo takmer všetka pozornosť samotného koncernu VW sa venuje vývoju platformy MEB a jej derivátov, teda v preklade – novým elektrickým modelom.
Napriek tomu však platí, že ani koncern a tobôž nie SEAT by zabudol na svoje spaľovacie modely. Aj keď sa ich životné púte čoraz viac predlžujú, všetky značky koncernu ich držia pri živote opakovanými faceliftami. SEATu mimochodom elektrický model v ponuke chýba, pritom niečo vo veľkosti Mii – u nás skôr známeho ako Citigo, či Up! by s elektrickým pohonom mohlo mať opäť úspech, ale pre elektrické pohony sme sem dnes neprišli. Cieľom a objektom záujmu je vynovená Arona.
Za všetky roky jej existencie sme už odjazdili azda každú jej verziu a výbavový stupeň, takže bazén vedomostí a postojov k modelu je naozaj naplnený až po okraj a platí, že Arona sa postupne stáva lepším autom. Stále jej môžeme vyčítať dizajnový nedostatok, ktorým je prílišná výška karosérie a akosi “nedokončená” zadná časť, no aj vďaka opakovaným faceliftom a drobným úpravám je tento dnes celkom bežný nedostatok čoraz viac eliminovaný, respektíve ťažšie odhaliteľný.
Na farbách záleží
Na slovenskom predstavení nechýbala Arona v “marketingovej” farbe s názvom Oniric. Ide o tú zelenkavú sivú metalízu s vyslovene príjemným odtieňom, ktorú v cenníku dopĺňajú ďalšie “špeciálne” odtiene ako červená Limnal a výrazná žltá s primesou zelenej s názvom Hypnotic. Tieto ďalšie farby pôjdu do výroby od apríla, takže s nimi sme zatiaľ nemali česť. No auto, ktoré sme mali v rukách bolo v doteraz značne populárnej kombinácii bielej farby s čiernou strechou.
Práve čierna strecha, ktorá po novom patrí k vyšším výbavám bez príplatku je jedným z kľúčových aspektov, ktoré pomáhajú Arone zakryť fakt, že jej kabína je postavená s veľkým dôrazom na jednoduché nastupovanie a sedenie aj pre vyšších pasažierov. Arona je skrátka typický crossover medzi malými autami. S celkovou dĺžkou 4164 mm a rázvorom 2566 mm patrí medzi štvormetrové autá akými sú práve Ibiza, či Fabia, respektíve v prípade segmentu B-SUV skôr Kamiq, či T-Cross. To znamená zjednodušené nastupovanie pre tých z nás s boľavými kosťami a chrbtami, lepšia prístupnosť kufra s väčším objemom, kabína, ktorá je síce krátka, ale zvládne usadenie aj štvorice vyšších pasažierov a najmä obľúbený vyšší posed s lepším výhľadom vpred a vyšším pocitom bezpečia.