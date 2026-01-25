Škoda hodnotila minulý rok a predstavila plány na 2026: Epiq a Peaq budú nové hviezdy - FOTO

Kým model Epiq je už prakticky hotový a jeho dizajn sa bude meniť minimálne, vizuál nového modelu Peaq zatiaľ nepoznáme.
Ján Hargaš
4 min. čítania
Redakčne overené informácie
Skoda vyrocna tlacova konferencia 2026_04.jpg
Výročná tlačová konferencia 2026. Foto: Škoda
Česko Novinky Automobilový priemysel z lokality Česko

Zdá sa, že česká automobilka Škoda už našla svoj koniec, aspoň teda pri kreatíve, ktorú zahŕňali názvy modelov začínajúce na písmeno E a končiace na písmeno Q. Po Enyaqu, síce prišiel Elroq a príde ešte Epiq, no ďalší elektrický model sa už takto volať nebude. Jeho názov Peaq síce pokračuje v názvosloví s Q na konci podľa vzoru spaľovacích SUV modelov, elektrické É-čko mu chýba.

Konšpirácie o tom, že názov budúcej najväčšej a pravdepodobne sedemmiestnej Škody nemá E na začiatku mena preto, lebo bude mať aj verziu so spaľovacím motorom necháme na inokedy. Rovnako ako úvahy o vtipných názvoch končiacich na Q, ktoré českí a slovenskí fanúšikovia značky stihli za tie roky Q-čkových modelov vymyslieť. A pritom by auto zvané Eknedliq istotne malo svoj šrmnc a možno aj charakteristický tvar a vôňu. Podobne ako Eňoq a ďalší…

Epiq a Peaq

Kým model Epiq je už prakticky hotový a jeho dizajn sa bude meniť minimálne, vizuál nového modelu Peaq zatiaľ nepoznáme. Autá sa v portfóliu elektrických škodoviek postavia na začiatok a koniec a takpovediac oblapia súčasné modely Elroq a Enyaq. Model Epiq patrí do nového zväzu kompaktných crossoverov/SUV koncernu Volkswagen. Ide o auto, ktoré v predvýrobnej konceptuálnej podobe meralo na jeseň minulého roka 410 cm.

Kopia suboru skoda_epiq_concept__01.jpg
Škoda Epiq. Foto: Škoda

Bacuľaté SUV vyznávajúce dizajn Modern Solid v najnovšej podobe si v batožinovom priestore odvezie 475 litrov objemu čohokoľvek a na jedno nabitie prejde do 425 kilometrov. Narozdiel od ostatných elektromobilov Škody bude toto auto stáť na platforme s primárnym predným náhonom.

Model Peaq Škoda v podobe konceptu Vision 7s ukazovala po celej Európe, naposledy ste ho mohli naživo zazrieť na nitrianskom autosaóne v októbri minulého roka. Kompletné odhalenie novinky menom Peaq má prebehnúť koncom roka. Dovtedy už Epiq bude jazdiť pravdepodobne aj po našich cestách.

Skoda peaq_vision7s_03.jpg
Škoda Peaq. Foto: Škoda

Elroq, Enyaq a ďalší

Minulý rok Škoda odštartovala faceliftovaným modelom Enyaq a celkom novým modelom Elroq. Ako sme sa na nedávnej výročnej tlačovej konferencii značky v Bratislave dozvedeli (a niektorí si to len zopakovali), modely Enyaq a následne Elroq boli od začiatku plánované ako dve autá z jedného cesta. Keď si to tak vezmete, ide o totožné auto až do zadku, ktorý má Elroq kratší.

Vďaka úspore prameniacej z vývoja dvoch áut za cenu jedného sa Škoda odhodlala k vyslovene „škodováckej” cene modelu a opäť sa jej podarilo to, v čom je povestná. Prísť s vlastným produktom na správne miesto v správny čas a tentokrát aj za správnu cenu. Vďaka tomu sa model Elroq stal 2. najpredávanejším elektromobilom v Európe a aj vďaka nemu, no i vďaka ďalším prevažne spaľovacím modelom sa zo Škody stalo č. 3 v Európe a to vôbec prvýkrát v histórii.

Firmy a inštitúcie: Škoda Auto
Okruhy tém: Automobilový priemysel Plány ŠKODA Škoda Elroq Škoda Enyaq Škoda Epiq
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk