Škoda hodnotila minulý rok a predstavila plány na 2026: Epiq a Peaq budú nové hviezdy - FOTO

Zdá sa, že česká automobilka Škoda už našla svoj koniec, aspoň teda pri kreatíve, ktorú zahŕňali názvy modelov začínajúce na písmeno E a končiace na písmeno Q. Po Enyaqu, síce prišiel Elroq a príde ešte Epiq, no ďalší elektrický model sa už takto volať nebude. Jeho názov Peaq síce pokračuje v názvosloví s Q na konci podľa vzoru spaľovacích SUV modelov, elektrické É-čko mu chýba.
Konšpirácie o tom, že názov budúcej najväčšej a pravdepodobne sedemmiestnej Škody nemá E na začiatku mena preto, lebo bude mať aj verziu so spaľovacím motorom necháme na inokedy. Rovnako ako úvahy o vtipných názvoch končiacich na Q, ktoré českí a slovenskí fanúšikovia značky stihli za tie roky Q-čkových modelov vymyslieť. A pritom by auto zvané Eknedliq istotne malo svoj šrmnc a možno aj charakteristický tvar a vôňu. Podobne ako Eňoq a ďalší…
Epiq a Peaq
Kým model Epiq je už prakticky hotový a jeho dizajn sa bude meniť minimálne, vizuál nového modelu Peaq zatiaľ nepoznáme. Autá sa v portfóliu elektrických škodoviek postavia na začiatok a koniec a takpovediac oblapia súčasné modely Elroq a Enyaq. Model Epiq patrí do nového zväzu kompaktných crossoverov/SUV koncernu Volkswagen. Ide o auto, ktoré v predvýrobnej konceptuálnej podobe meralo na jeseň minulého roka 410 cm.
Bacuľaté SUV vyznávajúce dizajn Modern Solid v najnovšej podobe si v batožinovom priestore odvezie 475 litrov objemu čohokoľvek a na jedno nabitie prejde do 425 kilometrov. Narozdiel od ostatných elektromobilov Škody bude toto auto stáť na platforme s primárnym predným náhonom.
Model Peaq Škoda v podobe konceptu Vision 7s ukazovala po celej Európe, naposledy ste ho mohli naživo zazrieť na nitrianskom autosaóne v októbri minulého roka. Kompletné odhalenie novinky menom Peaq má prebehnúť koncom roka. Dovtedy už Epiq bude jazdiť pravdepodobne aj po našich cestách.
Elroq, Enyaq a ďalší
Minulý rok Škoda odštartovala faceliftovaným modelom Enyaq a celkom novým modelom Elroq. Ako sme sa na nedávnej výročnej tlačovej konferencii značky v Bratislave dozvedeli (a niektorí si to len zopakovali), modely Enyaq a následne Elroq boli od začiatku plánované ako dve autá z jedného cesta. Keď si to tak vezmete, ide o totožné auto až do zadku, ktorý má Elroq kratší.
Vďaka úspore prameniacej z vývoja dvoch áut za cenu jedného sa Škoda odhodlala k vyslovene „škodováckej” cene modelu a opäť sa jej podarilo to, v čom je povestná. Prísť s vlastným produktom na správne miesto v správny čas a tentokrát aj za správnu cenu. Vďaka tomu sa model Elroq stal 2. najpredávanejším elektromobilom v Európe a aj vďaka nemu, no i vďaka ďalším prevažne spaľovacím modelom sa zo Škody stalo č. 3 v Európe a to vôbec prvýkrát v histórii.