Slováci si za prvý polrok doviezli spoza hraníc vyše 31-tisíc áut, drvivá väčšina bola ojazdených

Slováci si za prvý polrok tohto roka doviezli spoza hraníc 31 409 osobných áut, drvivá väčšina z nich bola ojazdených. Vyplýva to z oficiálnych údajov Ministerstva vnútra SR, na ktoré upozornila spoločnosť AURES Holdings.

Za uplynulý mesiac si Slováci doviezli 5 052 jazdených vozidiel, čo znamenalo medzimesačný pokles o takmer 500 automobilov. V júni bolo najviac importovaných jazdených áut v Bratislavskom kraji, a to 1 128, najmenej ich bolo v Prešovskom kraji, len 494 kusov.

Dovoz áut neutícha

Počas celého uplynulého roku sa na Slovensko z cudziny individuálne doviezlo celkovo takmer 62-tisíc osobných vozidiel, väčšinou ojazdených.

„Práve skončený prvý polrok roku 2024 ukázal, že dovoz jazdených automobilov na Slovensko z cudziny neutícha. Ak by takýto trend pokračoval aj v druhom polroku, celkový počet by mohol atakovať hranicu 63-tisíc áut, čím by sa medziročne navýšil. Vlani ich totiž bolo spolu importovaných 61 759. Tu treba poukázať predovšetkým na to, že z nich bolo skoro 9-tisíc starších ako 15 rokov a ďalších viac ako 10-tisíc vo veku od 10 do 15 rokov. V tomto je to najväčšie riziko individuálne dovážaných jazdených vozidiel, pretože staré autá s vysokým nájazdom kilometrov sú najrizikovejšie z pohľadu ich technického stavu a pôvodu,“ uviedla generálna riaditeľka AURES Holdings Karolína Topolová.

Najsilnejší bol máj

Ako ukazujú oficiálne údaje rezortu vnútra, za prvý polrok 2024 sa najviac jazdených automobilov individuálne doviezlo počas mája, a to 5 551. Naopak, najmenej ich bolo importovaných v januári, 4 679. Počas celého roku 2023 bolo na Slovensku zaregistrovaných 88 003 nových osobných áut.

Na druhej strane, podľa odhadov siete autocentier AAA Auto sa v Slovenskej republike za rok predá celkovo až približne 350 000 ojazdených osobných vozidiel. Priemerný vek automobilov na Slovensku sa blíži k hranici 15 rokov.