Nový Volkswagen T-Roc práve vyrazil na slovenské cesty - FOTO

Volkswagen T-Roc sa slovenskej motoristickej verejnosti ukázal prvýkrát oficiálne na jesennom autosalóne v Nitre. Kým v Nitre bol na ukážku ešte predsériový model, v polovici januára sa do slovenských ulíc a na slovenské cesty-necesty vybrali prvé tlupy nových T-Rocov patriacich do klastru sériových modelov. Pritom Volkswagen od spustenia predaja koncom jesene dokázal predať už 400 nových T-Roc-ov, takže dnes je jasné, že nový T-Roc sa aj na Slovensku zaradí k najúspešnejším modelom značky.
Mimochodom, kým v Európe bol i T-Roc prvej generácie najpredávanejším Volkswagenom, u nás dominoval jeho menší súrodenec T-Cross. Druhá generácia stavia na karosárskom štýle generácie prvej, no pridáva viac priestoru v kabíne vďaka predĺženému rázvoru i nové technológie a nové pohonné jednotky.
SUV Coupe so zjednocujúcim dizajnom
Model T-Roc patrí presne do tej istej triedy ako Volkswagen Golf vo svojich dvoch karosárskych verziách. Akurát sa k písmenu označujúcemu triedu C, pridáva aj prívlastok crossover/SUV. V minulej generácii sme T-Roc považovali za doslova Golf na vysokých opätkoch, no nová generácia pôsobí svojbytnejšie i kvalitnejšie.
Aspoň ak ide o vnútorné spracovanie a dostupné technológie. Automobil si berie viacero výbavových doplnkov z vyšších tried. Napríklad najnovšie asistenčné systémy známe pod pojmom Travel Assist i s funkciou núdzového zastavenia a privolania pomoci v prípade, že vodič stratí vedomie. Auto tiež zvládne automatické preradenie z pruhu do pruhu podobne ako model ID.7 a ďalší.
I keď je T-Roc celkom novým autom postaveným na najnovšej verzii platformy MQB Evo, model najmä pri pohľade z boku a zozadu ľahko odlíšite od ostatných. To preto, lebo nová generácia prebrala dva dizajnové prvky tej prvej generácie – napríklad dekoračnú lištu prebiehajúcu od A-stĺpikov až po zadné združené svetlomety, a tiež zadné blatníky vytiahnuté väčšmi do prostredia. Vpredu je odlišným modelovaním masky a kapoty dosiahnuté, že sa auto napriek relatívne jednoduchému dizajnu zreteľne líši od svojho väčšieho kolegu menom Tiguan.
T-Roc pôsobí akoby mal vo výraze tváre jemný úsmev. K modelu tiež prislúchajú typické dizajnové značky Volkswagenu ako sú združené svetlomety s denným svietením v lište v hornej časti a tiež LED pás spájajúci predné svetlá s vysvieteným logom značky. Jednotlivé výbavové stupne modelu potom odlišuje odlišné vyhotovenie mriežky chladiča. Pochopiteľne je najzaujímavejšia mriežka výbavy R-Line s kosoštvorcovým vzorom po okrajoch lemovaným čiernymi lamelami.