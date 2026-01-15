Peugeot 408 prichádza s novou tvárou a vylepšenou technikou - FOTO

Peugeot 408 je jedno z najzaujímavejších vozidiel v portfóliu značky s levom v znaku. Model dopĺňa bohatú ponuku áut značky na pomedzí segmentov C a D. Oficiálne si hovorí fastback, no vzhľadom na svetlú výšku mu môžeme nadávať aj crossover.
Auto ponúka dynamické tvary so zvýšenou svetlosťou a kompromisom medzi zvýšeným posedom a športovým sedením. Skrátka zaujímavo namiešaný mix. Tento mix začal Peugeot vyrábať v roku 2022 a výroba prebieha ako vo francúzskom Mulhouse, tak v Číne i v Malajzii. Facelift prichádza po 3,5 roku a okrem zmeny prednej masky prináša modernizovanú techniku a zvýšený komfort.
Tri pohonné sústavy
Či už veríte v čistú elektromobilitu, alebo skôr v kombináciu, 408-čka má odpoveď aj pre vás. Ak by ste ale túžili po ne-elektrifikovanom aute, máte smolu. Ani nafta, ani čistý benzín toto auto neponúkne. Zato má nový vylepšený plug-in hybrid s výkonom zvýšeným na 240 koní, úsporný mild-hybrid s názvom Hybrid a aj elektrickú verziu s novými funkciami.
Základný kameň ponuky je naďalej benzínový trojvalec PureTech s objemom 1,2 litra v kombinácii so šesťstupňovou dvojspojkovou elektrifikovanou prevodovkou s označením e-DCS6. Elektrifikovaná znamená, že priamo v tele prevodovky je zabudovaný elektromotor slúžiaci na rekuperáciu, pomoc pri záťaži i na štartovanie spaľovacieho motora. Systémový výkon je šalamúnsky udávaný ako „do” 107 kW (145 k). To v preklade znamená, že to v istých momentoch môže byť aj o trošku menej podľa aktuálneho stavu systému.
Druhý v poradí je plug-in hybrid s batériou s kapacitou zvýšenou na 14,6 kWh. Vďaka väčšej baterke dokáže plug-in odjazdiť do 85 km na nabitie, avšak to nabíjanie bude trvať cez 2 hodiny, keďže v Peugeote zabudli pribaliť DC nabíjanie. AC-čko dáva 7,4 kW. Systém tvorí benzínový štvorvalec s výkonom 132 kW v kombinácii s 92 kW elektromotorom.
Ten je taktiež skrytý v tele dvojspojkovej prevodovky, no číslo prevodov je až na úrovni 7. Posledným vo výpočte je elektrický variant s predným elektromotorom s výkonom 157 kW (213 k) a s krútiacim momentom 343 Nm. Baterka s chémiou NMC má kapacitu 58,2 kWh. Vďaka úspornému motoru a vylepšenej aerodynamike je dojazd na nabitie podľa WLTP 456 km. Nabiť si auto možno DC nabíjaním s výkonom 120 kW, čo znamená dobitie z 20 na 80 percent za približne 30 minút.