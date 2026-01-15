Celosvetový predaj elektrických vozidiel narástol o 20 percent, Európa prekvapivo prevýšila Čínu

V decembri 2025 sa predalo 2,1 milióna elektromobilov v segmente osobných a ľahkých úžitkových vozidiel.
Celosvetový predaj elektrických vozidiel (EV) v roku 2025 dosiahol 20,7 milióna kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 20 %. V decembri 2025 sa predalo 2,1 milióna EV v segmente osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Podľa Benchmark Mineral Intelligence došlo k výrazným regionálnym rozdielom v raste predaja.

Najrýchlejší rast

V Číne sa predalo 12,9 milióna EV, čo je nárast o 17 %. Európa zaznamenala najrýchlejší rast so 4,3 milióna predanými vozidlami a nárastom o 33 %. Naopak v Severnej Amerike predaj klesol o 4 % na 1,8 milióna, zatiaľ čo zvyšok sveta zaznamenal impozantný nárast o 48 % na 1,7 milióna kusov.

Charles Lester z Benchmark Mineral Intelligence vyzdvihol prekvapujúci rast Európy, ktorý prevýšil Čínu, a zároveň upozornil na negatívny vývoj na severoamerickom trhu, ktorý zaznamenal pokles predaja najmä v USA v dôsledku zrušenia daňových úľav a politiky na podporu domácej výroby.

Európania zaznamenali rast predaja elektromobilov podporený legislatívnymi zmenami a zvýšenou podporou pre spotrebiteľov, vrátane dotácií v krajinách ako Nemecko, Francúzsko a Švédsko. Napriek zmäkčeniu cieľov pre emisie v roku 2025 pokračovali výrobcovia v plnení týchto cieľov vysokým predajom EV.

Útlm v Severnej Amerike

Naopak, v Severnej Amerike došlo k útlmu po zrušení federálnych daňových stimulov a znížení sankcií za neplnenie emisií, čo viedlo k poklesu predaja o 49 % v poslednom štvrťroku 2025. Predaj v Kanade klesol o 41 %, zatiaľ čo Mexiko zaznamenalo rast o 29 %, najmä vďaka importu čínskych EV.

Čína pokračovala v raste, aj keď spomalila kvôli silnej porovnávacej báze z roku 2024 a pokračujúcej cenovej vojne, čo prinútilo výrobcov ako BYD viac exportovať do Európy a ďalších regiónov. V roku 2026 sa však v Číne zavádza čiastočný odpočet dane z nákupu EV a zmeny v dotáciách, ktoré by mohli o niečo znížiť stimul na nákup. Zvyšok sveta zaznamenal výrazný rast vďaka dovozu čínskych EV, najmä v juhovýchodnej Ázii a Južnej a Strednej Amerike, pričom v týchto regiónoch zaznamenal trh elektrických vozidiel medziročný nárast až o 48–49 %.

Benchmark Mineral Intelligence je popredná spoločnosť poskytujúca analýzy a dáta od ťažby surovín až po výrobu batérií a elektromobilov, pričom ich hodnotenia cien a predpovede trhu výrazne ovplyvňujú globálne dodávateľské reťazce v oblasti energetického prechodu.

