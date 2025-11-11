Odborníci upozorňujú na dodržiavanie základných zásad pri kúpe jazdeného vozidla, až 36 percent ľudí si auto neskontroluje

Mnohí pristupujú ku kontrole nedôsledne, napríklad pri overovaní si funkčnosti klimatizácie, kúrenia či vyhrievania sedadiel.
36 percent ľudí si pred kúpou jazdeného auta neoverí jeho technický ani právny stav. Ak by sa tento podiel preniesol na slovenský trh, znamenalo by to, že približne 190-tisíc kupujúcich vlani siahlo po vozidle bez akejkoľvek kontroly. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Aures Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA Auto, ktorá reaguje na výsledky nedávneho prieskumu predajnej platformy Carwow medzi britskými motoristami.

Podvody a nepoctiví predajcovia

Podľa riaditeľky spoločnosti Karolíny Topolovej sa aj medzi slovenskými kupujúcimi často opakuje ten istý problém. Mnohí pristupujú ku kontrole nedôsledne, napríklad pri overovaní si funkčnosti klimatizácie, kúrenia či vyhrievania sedadiel. Ďalší prieskum britskej poradnej skupiny VSTAG zároveň ukázal, že takmer polovica z viac ako 2 000 kupujúcich, konkrétne 47 percent, by bola ochotná zaplatiť za ojazdené auto vopred, len aby si zabezpečila lepšiu ponuku. Viac než pätina opýtaných priznala, že by kvôli finančnému tlaku kúpila auto, ktoré považuje za „výhodné“, aj bez preverenia.

To podľa odborníkov otvára priestor pre rôzne podvody a nepoctivých predajcov, ktorí často ponúkajú vozidlá až za polovicu ich reálnej hodnoty.

Neskontrolovať auto pred kúpou sa môže kruto vypomstiť. Je potrebné sa uistiť, že jazdené vozidlo je bezpečné a má jasnú právnu históriu. Odporúčame prizvať si k obhliadke mechanika a kupovať vozidlá len od profesionálnych predajcov, ktorí ručia za technický stav a právny stav vozidla a otvorene informujú o prípadných poruchách,“ dodala Topolová.

Základné zásady

Odborníci zároveň upozorňujú, že pri kúpe jazdeného auta by mali kupujúci dodržiavať niekoľko základných zásad. Peniaze by nikdy nemali posielať za vozidlo, ktoré nevideli, a pred zaplatením celej sumy je nevyhnutné auto osobne skontrolovať a absolvovať testovaciu jazdu. Ak je potrebné uhradiť zálohu, odporúča sa zaplatiť len sumu, ktorú možno oželieť.

Kupujúci by si mali overiť, či ponúkaná cena zodpovedá trhovej hodnote a vždy si preveriť kompletnú históriu vozidla, vrátane možných právnych či poistných záznamov.

