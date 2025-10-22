Ferrari SC40 - jedinečný a jediný. Pripomienka legendy – VIDEO, FOTO

Ferrari predstavilo jedinečný automobil zvaný SC40. Nie je jedinečný len preto, lebo je to Ferrari a už vôbec nie preto, lebo je vzácny. I keď vlastne aj preto… Vzácnejšie Ferrari sme tu toho roku asi ani nemali. Dôvod je jednoduchý: pozeráte sa na jediný reálny exemplár postavený na zákazku konkrétneho zákazníka. Je to pocta legende menom F40, ktorú má pripomínať dizajnom i pomenovaním.
Ferrari F40
Inšpiráciou pre nový model SC40 je originálne Ferrari F40. Tento ikonický model schádza z výrobnej linky v Maranelle medzi rokmi 1987 až 1996 a celkovo sa vyrobili 1311 kusov. Za dizajn zodpovedal Pietro Camardella spolu s Aldom Brovaronem šéfdizajnérom Pininfarini a šéfinžinierom Nicolou Materazzim.
Automobil mal vzadu-v-strede umiestnený spaľovací motor V8 s objemom 2,9 litra. Dve turbodúchadlá, typické široko roztvorené V-čko so stenami valcov zvierajúcimi uhol 90°, pohon zadnej nápravy, manuálna päť-stupňová prevodovka a maximálny výkon 352 kW (478 k). Model sa na dlhé desaťročia stal synonymom pre Ferrari, zdobil detské izby miliónov chlapcov a azda aj dievčať vo forme plagátov a modelov.
Nízko položené auto s dlhou kapotou, výraznými “ústami” vpredu, vyklápacími svetlami vpredu a vzadu s gulatými svetlami akoby plávajúcimi na čiernom podklade, nad tým pevné krídlo, priehľadný kryt motora a to všetko v typickej červenej. Skrátka od začiatku ikonický vzhľad i schopnosti, ktoré postupom času automobil povýšili do stavu automobilových legiend.
Nečudo, že ešte aj dnes behá po rozume nielen automobilovým dizajnérom a nadšencom, ale aj značne finančne zabezpečeným zberateľom áut značky s koníkom v logu.
Ferrari 296 GTB
Kým dizajn SC40-tky vzdáva hold vyššie zmienenej takmer štyridsaťročnej legende, konštrukčne SC40 vychádza zo súčasného sériového modelu 296 GTB. GTB-čko je taktiež mimoriadny zjav a zároveň prvý súčasný superšport od Ferrari, ktorý V8-čku (či V12-tku) vymenil za motor V6. 296-tka sa prvýkrát ukázala svetu v roku 2021.
Je to nielen prvé moderné Ferrari s V6, ale s miernym nadsadením je to aj prvé Ferrari s V6-tkou vôbec, keďže tie predchádzajúce sa vyrábali pod označením Dino (Dino 206, 246). Model sa predáva v dvoch karosériách – ako GTB – gran turismo berlinetta – s pevnou strechou, alebo ako GTS so skladacou strechou.
296-tka využíva plug-in hybridnú sústavu so 7,45 kWh batériou, 8-stupňovou dvojspojkovou automatickou prevodovkou ženúcou všetku kombinovanú silu motorov na zadnú nápravu. Spaľovací motor je V6 s uhlom valcov až 120°. Systémový výkon si píše na úrovni 830 koní a systémový krútiaci moment je 740 Nm. Model je v porovnaní s F40-tkou tak výrazne výkonnejší, ale aj o 300 kg ťažší (1550 kg suchá hmotnosť). Maximálna rýchlosť 296 GTB a poťažmo SC40-tky je 330 km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/ zvládne za 2,9 sekundy.
