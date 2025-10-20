Mercedes Vision Iconic - svietiaci gril a neuveriteľné spojenie art deco s pokročilými technológiami - FOTO

Ikonická mriežka chladiča. To je nový centrálny dizajnový prvok značky Mercedes. Veľký chrómovaný gril pod trojcípou hviezdou nás na cestách sprevádza desiatky rokov a nebude to iné ani v blízkej budúcnosti.
Prvým autom z novej éry stavajúcim svoj dizajn „okolo” alebo skôr „za” veľký ikonický chromovaný gril je nová generácia modelu GLC. Respektíve jeho elektrický variant so svietiacou maskou. Tá už neskrýva chladič, ale Mercedes ju zrecykloval a urobil z nej poznávací znak.
Mercedes Vision Iconic
„Vision Iconic je stelesnením našej vízie o budúcnosti mobility. Vďaka prelomovým inováciám, ako sú neuromorfné počítače, elektronické riadenie (steer-by-wire), solárny lak a plnoautomatizované jazdenie úrovne 4, spolu s najmodernejšími technológiami, nastavujeme nové štandardy pre elektrickú a digitálnu éru. Toto krásne vozidlo je dôkazom nášho záväzku premeniť mobilitu zajtrajška na realitu už dnes,“ vyhlásil s nadšením Markus Schäfer, člen predstavenstva spoločnosti Mercedes‑Benz Group AG, technický riaditeľ vývoja a obstarávania.
Dizajn modelu je inšpirovaný tzv. „zlatým vekom” automobilového dizajnu, ktorý podľa Mercedesu nastal v 30. rokoch 20. storočia. Okrem ikonického grilu a výrazných predných prižmúrených svetiel, či vytŕčajúcej prednej pery a veľkých kolies, ho možno jasne spoznať vďaka mimoriadne dlhej kapote, plynulo sa zvažujúcej línii strechy a chrómovanému zadnému difúzoru. Model ako celok má pôsobiť ako socha, pričom viditeľne si nesie inšpiráciu štýlom art deco.
Emócie vďaka svetielkam
Nie je to len hrdo vztýčená osvetlená „ikonická” fingovaná mriežka chladiča, ktorá auto charakterizuje. Svietiaca jej aj trojcípa hviezda nad kapotou, no k tomu Mercedes pridal rôzne scenáre animácie pre masku chladiča a svetelný podpis dokončujú štíhle svetlá s pravdepodobne pixelovými svetlometmi vpredu a OLED technikou vzadu (majú mať totiž najmodernejšiu techniku bez bližšej špecifikácie). Aby svetlá ešte viac vynikli, lak konceptuálneho vozidla je čierny, ale vysokolesklý.
V kabíne akoby ste sadli do storočného auta
Azda práve v kabíne vozidla najviac cítiť art deco. Nám tak trochu pripomína kulisy a dizajn filmov vracajúcich sa práve do medzivojnového obdobia. Interiér má byť stvorený pre hyperanalogový zážitok a digitálny luxus v jednom.
Opulentná kompozícia remeselného spracovania s exkluzívnymi materiálmi, slová ako Zeppelin – opisujúcu prístrojovú dosku zo skla, slamená intarzia a ešte zopár podobných nadnesených významov a dávno stratených techník vyjadruje skutočne mimoriadny dojem z interiéru. Auto akoby kompletne zabudlo v ktorom storočí sa nachádza, no pritom v skutočnosti klame telom a len využíva predstavivosť divákov. Po otvorení dverí ožije prístrojový panel filmovou animáciou inšpirovanou chronografmi.