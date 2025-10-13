Cupra Formentor VZ5 sa vracia. Päť valcov, 390 koní v štýlovom crossoveri - VIDEO, FOTO

Cupra Formentor VZ5 bude mať pod prednou kapotou ten istý spaľovací motor ako predchádzajúca verzia.
Ján Hargaš
Cupra_formentor_vz5_2025_01.jpg
Cupra Formentor VZ5. Foto: Cupra
Napíšme si to úplne otvorene hneď na začiatok. Dnes je už aj štvorvalec s objemom 2.0 litra raritou, obzvlášť ak sa v automobile nachádza bez elektrického dopingu. Veľkoobjemové viacvalcové motory jednoducho nezapadajú do dnešných dní.

O to výnimočnejšia je správa o tom, že Cupra do ponuky vracia svoj vrcholný model s päťvalcovým srdcom. Výroba začne v roku 2026 a tak ako v prípade prvej verzie postavenej na základe pred-faceliftového modelu Formentor, bude výroba limitovaná.

Cupra_formentor_vz5_2025_01.jpg
Cupra_formentor_vz5_2025_04.jpg
Cupra_formentor_vz5_2025_02.jpg
Cupra_formentor_vz5_2025_05.jpg

Ručne skladané srdce s masívnym výkonom

Cupra Formentor VZ5 bude mať pod prednou kapotou ten istý spaľovací motor ako predchádzajúca verzia. 2.5 litrový radový päťvalec s výkonom 287 kW (390 k) a s krútiacim momentom 480 Nm prešiel miernou revíziou, no schopnosti a ani zvuk by to obmedzovať nemalo. I keď je jasné, že pre Euro 7 musel prejsť úpravou najmä systém starostlivosti o emisie.

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h by malo byť na vlas rovnaké ako v prípade predchodcu. I keď aj po úpravách pre modernejšie emisie by človek skôr očakával pokles dynamiky, nepochybne má Cupra v rukáve viacero ciest ako lepšie fungujúce zátky vo výfuku „obísť.” A nemyslíme tým nejaké podvody, no pomôcť môže napríklad úprava elektroniky, či skrátenie radiacich časov pri Launch Control.

Maximálna rýchlosť bola limitovaná pred faceliftom a na maxime 250 km/h by sa ani teraz nemalo nič meniť. Päťvalec, ktorý pochádza od Audi dostáva v Barcelone mimoriadnu starostlivosť. Cupra pred faceliftom dokázala vyrobiť za deň maximálne 77 motorov, pretože tie boli ručne skladané z približne 500 dielcov a prechádzali rukami iba niekoľkých pracovníkov.

Motor teda dostával mimoriadnu starostlivosť a mohol si nárokovať na „plaketu” ručnej výroby podobne ako to robia značky ako AMG a podobne. Ale pri svojej prirodzenej „skromnosti” na to zabudol… Model bude vybavený pohonom všetkých kolies s torque splitterom, ktorý umožní driftovanie (vyššia miera prenosu krútiaceho momentu na zadné kolesá).

Cupra_formentor_vz5_2025_05.jpg
Cupra Formentor VZ5. Foto: Cupra

Žraločí nos, no ten istý recept na výnimočnosť

Formentor má po facelifte výrazne odlišný dizajn najmä vďaka tzv. žraločiemu nosu a výrazným trojuholníkovým svetlám s Matrix LED technológiou. VZ5 nový dizajn ešte zvýrazňuje napríklad novým predným splitterom s gravírovaným logom VZ5, širšie oblúky kolies, upravený zadný nárazník a difúzor so štvoricou diagonálne uložených koncoviek výfukového systému v medenom finiši.

