Cupra Formentor VZ5 sa vracia. Päť valcov, 390 koní v štýlovom crossoveri - VIDEO, FOTO

Napíšme si to úplne otvorene hneď na začiatok. Dnes je už aj štvorvalec s objemom 2.0 litra raritou, obzvlášť ak sa v automobile nachádza bez elektrického dopingu. Veľkoobjemové viacvalcové motory jednoducho nezapadajú do dnešných dní.
O to výnimočnejšia je správa o tom, že Cupra do ponuky vracia svoj vrcholný model s päťvalcovým srdcom. Výroba začne v roku 2026 a tak ako v prípade prvej verzie postavenej na základe pred-faceliftového modelu Formentor, bude výroba limitovaná.
Ručne skladané srdce s masívnym výkonom
Cupra Formentor VZ5 bude mať pod prednou kapotou ten istý spaľovací motor ako predchádzajúca verzia. 2.5 litrový radový päťvalec s výkonom 287 kW (390 k) a s krútiacim momentom 480 Nm prešiel miernou revíziou, no schopnosti a ani zvuk by to obmedzovať nemalo. I keď je jasné, že pre Euro 7 musel prejsť úpravou najmä systém starostlivosti o emisie.
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h by malo byť na vlas rovnaké ako v prípade predchodcu. I keď aj po úpravách pre modernejšie emisie by človek skôr očakával pokles dynamiky, nepochybne má Cupra v rukáve viacero ciest ako lepšie fungujúce zátky vo výfuku „obísť.” A nemyslíme tým nejaké podvody, no pomôcť môže napríklad úprava elektroniky, či skrátenie radiacich časov pri Launch Control.
Maximálna rýchlosť bola limitovaná pred faceliftom a na maxime 250 km/h by sa ani teraz nemalo nič meniť. Päťvalec, ktorý pochádza od Audi dostáva v Barcelone mimoriadnu starostlivosť. Cupra pred faceliftom dokázala vyrobiť za deň maximálne 77 motorov, pretože tie boli ručne skladané z približne 500 dielcov a prechádzali rukami iba niekoľkých pracovníkov.
Motor teda dostával mimoriadnu starostlivosť a mohol si nárokovať na „plaketu” ručnej výroby podobne ako to robia značky ako AMG a podobne. Ale pri svojej prirodzenej „skromnosti” na to zabudol… Model bude vybavený pohonom všetkých kolies s torque splitterom, ktorý umožní driftovanie (vyššia miera prenosu krútiaceho momentu na zadné kolesá).
Žraločí nos, no ten istý recept na výnimočnosť
Formentor má po facelifte výrazne odlišný dizajn najmä vďaka tzv. žraločiemu nosu a výrazným trojuholníkovým svetlám s Matrix LED technológiou. VZ5 nový dizajn ešte zvýrazňuje napríklad novým predným splitterom s gravírovaným logom VZ5, širšie oblúky kolies, upravený zadný nárazník a difúzor so štvoricou diagonálne uložených koncoviek výfukového systému v medenom finiši.