Dongfeng Shine GS: Nové zvýšené kombi s nízkou cenou sa hrá na SUV. Za tie peniaze pokojne - FOTO

Dongfeng na autosalóne v Nitre predstavil nový derivát športovo šmrncnutého modelu Shine. Klasická verzia Shine sa už kde-tu mihne na našich cestách. Ide o kompaktný sedan s plynulo sa zvažujúcou líniou strechy, ktorý si zákazníci vedia kúpiť s benzínovým atmosférickým alebo prepĺňaným motorom. Shine GS disponuje karosériou kombi, no vzhľadom na mierne zvýšený podvozok a súčasné trendy automobilov ho výrobca nazýva ako SUV, no presnejšie by bolo všeobjímajúce označenie crossover.
Pre nás, ktorí sme „odkojení” na autách ako Octavia Scout je však najpresnejšie označenie zvýšené kombi. Tak či onak, novinka nedisponuje pohonom všetkých kolies a neponúkne ani prepĺňaný motor ako to vie variant sedan. Je tak jasné, že importér v prípade tohto auta cieli na široké masy slovenských motoristov, ktorí nemajú dôveru ani v spaľovacie motory s prepĺňaním, nieto hybridné autá. Zároveň model ponúkne dostupnú mobilitu s vysokou úžitkovou hodnotou.
Slovenský sen – žiadne turbo, žiaden elektromotor
Dongfeng Shine GS je kombi s celkovou dĺžkou 4,6 metra a s kufrom s objemom 474 litrov, ktorý po sklopení zadných operadiel môže narásť na 1109 litrov. Aj na zadných sedadlách by malo byť dosť priestoru pre minimálne dvoch pasažierov a to aj vďaka príjemnému rázvoru s kapacitou 2,68 metra. Svetlá výška by mala byť až 21 cm, no všetko záleží od obutia a ďalších parametrov.
Motorový priestor modelu Shine GS skryje výhradne 1.5 litrový atmosférický štvorvalec s maximálnym výkonom na úrovni 86 kW a krútiacim momentom 150 Nm. Maximálna rýchlosť je 165 km/h. Domáca verzia s mierne vyšším výkonom i krútiacim momentom (87 kW a 158 Nm zrýchli z 0 na 100 km/h za 12,6 sekundy). Motor bude u nás spojený výhradne s automatickou 6-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou.
Autosalón v Nitre sa práve vďaka modelu Shine GS môže toho roku chváliť európskou premiérou. Dongfeng priviezol svoj Shine GS do Európy prvýkrát práve do Nitry, no v pláne ho má predávať nielen u nás.
Dongfeng Shine GS s dobrou cenou
Nový model príde so zjednodušenou ponukou v porovnaní so sedanom. Namiesto dvoch stupňov výbavy bude iba jeden nazvaný E1. Ten by mal ponúknuť všetko, čo moderný motorista žiada a jediným príplatkovým prvkom bude metalíza za 790 eur. Cena vozidla bude 19 990 eur s DPH.
Za necelých 20-tisíc zákazník získa 17-palcové disky, automatické svetlá s LED denným svietením, panoramatické strešné okno, automatickú jednozónovú klimatizáciu, vyhrievané sedadlá vpredu i volant. K tomu bezkľúčové odomykanie a štartovanie, 7-palcový virtuálny kokpit a 13-palcový dotykový displej infotainmentu.
Výrobca ponúka záruku na 2 plus 3 roky alebo 100 000 km. Cena 20-tisíc znie pekne, no pravdou zostáva, že na domácom trhu v Číne toto vozidlo kúpite za polovičnú cenu.
Shine GS a bezpečnosť
Tak ako sedan Shine, aj Shine GS je exportná verzia modelu Dongfeng Aeolus Yixuan, respektíve Aeolus Shine GS. Model v minulosti absolvoval aj nárazové skúšky a jeho bezpečnosť by mala spĺňať európske štandardy. Európskym EuroNCAP crash testom však model neprešiel. Ak sa pozrieme na cenník modelu Shine (sedan), keďže Shine GS ho ešte zverejnený nemá, zistíme, že v základnej výbave ponúka len 2 airbagy, najvyššia výbava má 4 airbagy. Cenník ďalej nešpecifikuje nič viac, než základné asistenčné systémy ako ABS a podobne.
I keď je naša skúsenosť s cenníkmi Dongfeng taká, že ani zďaleka neuvádzajú všetko, pravdepodobne automobil nebude schopný dodať viac ako základnú aktívnu bezpečnosť podobne ako modely značky Dacia. Prinajlepšom tak môžeme predpokladať splnenie bezpečnosti na úrovni 3 hviezd v crash testoch, ale radi sa necháme poučiť tvrdeniami dokazujúcimi opak. Z dostupných informácií tak vyplýva, že model má dostatočne pevnú konštrukciu, avšak minimum pasívnej a aktívnej bezpečnosti.