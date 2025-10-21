Dacia aktualizovala Sandero, Sandero Stepway, Jogger a Logan - lepšie výbavy, stále lacné - FOTO

Dacia si pre svoje modely Sandero, Jogger a Logan pripravila aktualizáciu. Tá zahŕňa ako nové pohonné jednotky, tak upravený dizajn a zmeny sa dotkli aj výbav a doplnkov.
Sandero, Sandero Stepway, Jogger a… chýba ešte niekto?
Dacia považuje tieto tri, respektíve štyri modelové rady za základ svojej ponuky. SUV autá ako Duster a Bigster už hrajú inú, takpovediac (podvozkovo) vyššiu ligu. Je pochopiteľné, že po uvedení dvoch nových áut – novej generácie Dustera a celkom nového modelu menom Bigster, príde rad na aktualizáciu tých, ktorých dátumy narodenia sú trošku staršie.
Dacia Spring mieri aj mimo mesta. Drobec bude silnejší a pevnejší - FOTO
Stále však ide o paletu Dácii novej generácie stojacich na nových podvozkových skupinách s výrazne vyššou pasívnou i aktívnou bezpečnosťou a novými možnosťami vo výbavách. Akurát zmienka o modeli Logan tak trochu škrípe. To preto, lebo model oficiálne nie je v ponuke značky v Európe, avšak stále sa mimoriadne dobre predáva v okrajových častiach Európy a priľahlom vesmíre.
Status auta pre „tých druhých” Loganu pasuje, keďže klasický sedan v segmente B už dávno nepatrí v EÚ medzi predajné hity, no mimo EÚ patrí k základnom motorizovanej spoločnosti. Logan stojí mierne bokom aj pri facelifte. Nezískal totiž nový svetelný podpis, ani nové detaily, i keď stále ide o auto, ktoré prešlo aktualizáciou.
Nová maska, nové svetlá a pixelové svetlá
Ktorá značka dnes nemá automobil so svietiacou mriežkou chladiča, nech zdvihne ruku a rýchlo to zmení. K „svetielkam” v spätnom zrkadle sa pridáva aj Dacia. Jej nové modely Sandero, Sandero Stepway a Jogger totiž dostali nový svetelný popis s otočeným písmenom T stvoreným z LED lampášov, pričom združené svetlomety na krajoch masky spája mriežka chladiča s jemnou líniou bielych svetelných pixelových bodov, ktoré tvoria zreteľný kontrast s čiernym podkladom masky.
Upravený je aj celý predný nárazník týchto modelov. Vzadu si môžete všimnúť nový dizajn LED „pixelov.” Ten tiež tvorí nový svetelný podpis. Najzaujímavejšie pôsobia pri modeli Jogger, kde sú orientované vertikálne pričom sledujú obrysy zadných blatníkov, čím opticky posilňujú robustnosť dizajnu modelu s miernymi terénnymi ambíciami.
Škrabance sú menší problém
Pokračovaním úprav exteriéru sú úpravy vonkajších plastov vozidiel so spomínanými miernymi terénnymi ambíciami. Sandero Stepway a Jogger získali nový ochranný prvok na blatníkoch, lemoch hmloviek a spodných častiach karosérie z materiálu Starkle. Ide o recyklát, ktorý sa prvýkrát ukázal na modeli Duster.
Dacia sa pohrala s legom a stvorila auto pre tých s menším egom - FOTO
Inžinieri Dácie tvrdia, že okrem zníženia uhlíkovej stopy má materiál zvýšenú odolnosť voči škrabancom, keďže má pomerne drsný povrch a nie je lakovaný. Pointa je, že škrabanec neodškrabne vrchnú povrchovú úpravu, keďže komponent vyzerá na povrchu rovnako ako vnútri.