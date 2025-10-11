Toto je TOP 9 najväčších noviniek z autosalónu v Nitre - FOTO

Autosalón v Nitre je v plnom prúde a nič sa na tom nezmení do nedele 12. októbra. Ak na výstavisko Agrokomplex plánujete cestu, tieto novinky by vám nemali ujsť.
30. ročník Autoshow Nitra
Zoznam noviniek, ktoré autosalón Autoshow Nitra 2025 prináša je naozaj dlhý a nájdete ho komplet na konci článku. My sme vytiahli novinky, ktoré spĺňajú charakter minimálne slovenskej výstavnej premiéry, no nájdete v zozname aj európsku premiéru.
Autosalón Autoshow Nitra 2025 prilákal minulý rok takmer 50-tisíc návštevníkov a toho roku by to nemalo byť iné, no v kútiku duše organizátori istotne očakávajú ešte väčší záujem než po minulé roky, keďže nitriansky autosalón je toho roku jediným tradičným autosalónom na Slovensku (bratislavský autosalón tento rok nebol a časť výstavy sa presunula na motosalón).
Každý chcel priniesť niečo špeciálne
Navyše význam klasických automobilových výstav vďaka príchodu čínskych automobiliek nečakane výrazne narástol. Na čínske novinky totiž chcú a takpovediac musia odpovedať aj európske značky a Nitra je toho dôkazom.
Väčšina mainstreamových európskych, japonských i kórejských výrobcov sa ponáhľala a priviezla do Nitry čo najviac svojich modelov a ak sa importérom a dílerom nepodarilo priviesť významnú premiéru, dodali aspoň zaujímavé koncepty. Takým príkladom sú Škoda i Dacia. Kým Škoda predstavila koncept sedemmiestneho elektromobilu, Dacia priviezla svoj dakarský špeciál Sandrider.
Ale Škodovka má jeden tromf navyše a vo výpočte nechýba. Už len na záver upozorníme, že výpočet nie je rebríček zoradený od najväčšej novinky po najmenšiu, všetky majú svoj význam a nesnažili sme sa ich hodnotiť v tomto duchu.
BAIC – BJ30e 4WD, X35, X55 a X7
BAIC si na Agrokomplexe zriadil stánok hneď vedľa ďalšej čínskej značky – Leapmotor. Nie je to náhoda, partnerom skupiny na Slovensku je díler France Tech. Leapmotor i BAIC sú na našom trhu nováčikom, no značka BAIC autosalónom v Nitre oficiálne vstupuje na náš trh, takže všetky tri vystavené modely sú vlastne novinkami. Najväčšou však zostáva hranatý offroad BJ30e 4WD. Pre slovenského zákazníka ale budú zaujímavejšie lacnejšie modely X35, X55 a X7. Na nové SUV modely X55 a X7 platí uvádzacia akcia 20% dole z ceny.