Test Ford Puma Gen-E: Praktický elektrický crossover s prekvapivým potenciálom - VIDEO, FOTO

Ford Puma sa stal jedným z najúspešnejších modelov spoločnosti, keď v Spojenom kráľovstve nahradil dlhodobo predávanú a uznávanú Fiestu na prvom mieste predajnosti.
Fiesta prestávala byť pre výrobcu dostatočne rentabilná. Puma v portfóliu nahradila nielen Fiestu, ale aj EcoSport, ktorý bol tak trochu „škaredá krabica“. Puma je drahšia, posunutá v rámci segmentu vyššie, je dynamickejšia, vyzerá športovejšie a v konečnou dôsledku prináša viac hodnoty pre zákazníka. Auto vyrába sa v Európe, konkrétne v rumunskom meste Craiova.
Testujeme čisto elektrickú verziu Pumy s prídomkom Gen-E. Oproti verziám so spaľovacím motorom sa zvonka líši iba prednou maskou, vo vnútri je samozrejme iné technológia, inak naladený podvozok a rozdiely sú v kabíne aj v batožinovom priestore.
Dizajn – Puma v elektrickom prevedení s dôrazom na efektivitu
Exteriér Pumy Gen-E si zachováva typické dynamické proporcie SUV Coupé. Dizajnové zmeny však poukazujú na elektrický pohon. Najvýraznejšie sú v prednej časti: . Keďže toto auto nepotrebuje toľko chladenia, má zatvorenú prednú maska a má aj premodelovaný nárazník.
Vozidlo v testovanej verzii bolo nalakované farbou Electric Yellow, ktorá je špecifická pre elektrickú verziu a hodí sa mu. Je skvelé, že Ford ponúka okrem čiernej, bielej a sivej aj peknú žltú, modrú a červenú farby. Tieto výrazné farby sú pritom príspevkom k bezpečnosti, lebo kým šedé auto splýva s cestou, „žltého čmeliaka“ zbadáte oveľa skôr. Electric Yellow je pritom základný, nepríplatkový lak.
Auto je kompaktné, patrí do segmentu B, s dĺžkou 4214 mm a rázvorom 2588 mm. Napriek elektrickému pohonu sa zadná časť nelíši od klasickej Pumy, chýba dokonca aj nápis Gen-E, takže z tohto pohľadu je rozlišujúcim prvkom chýbajúca koncovku výfuku.
Ďalej sa pozrieme do interiéru a prekvapenie za zadnými sedadlami