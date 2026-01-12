Brusel ponúkol Číne alternatívu k vysokým dovozným clám na jej elektrické vozidlá

Európska únia (EÚ) v pondelok ponúkla Číne alternatívu k clám v spore o vysoké dovozné sadzby na čínske elektromobily. Európska komisia (EK) vo zverejnenom dokumente načrtla, ako môžu čínski výrobcovia predložiť cenové záväzky – teda minimálne dovozné ceny, ktoré kompenzujú štátne subvencie. Takéto záväzky by mohli clo nahradiť.
Clá na čínske elektrické vozidlá
Únia v roku 2024 zaviedla clá na čínske elektrické vozidlá až do výšky 35,3 percenta po tom, čo vyšetrovanie neprimeranej štátnej pomoci pre čínskych výrobcov elektromobilov dospelo k záveru, že takáto podpora poškodzuje konkurencieschopnosť európskych automobiliek. Komisia však zdôraznila, že každý návrh musí odstrániť škodlivé účinky štátnych subvencií a mať „rovnaký účinok ako clo“.
Dokument má podľa hovorcu riaditeľstva EÚ pre obchod Olofa Gilla slúžiť ako usmernenie pre čínskych exportérov, ktorí zvažujú predloženie cenových záväzkov pre elektromobily podliehajúce vyrovnávacím clám.
Hospodárske a obchodné vzťahy
Čínske ministerstvo obchodu krok privítalo a uviedlo, že dosiahnutý pokrok „odráža ducha dialógu a výsledky konzultácií medzi Čínou a EÚ“. „Prispeje to nielen k zabezpečeniu zdravého rozvoja hospodárskych a obchodných vzťahov medzi Čínou a EÚ, ale aj k ochrane medzinárodného obchodu založeného na pravidlách,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Čínska obchodná komora pri EÚ označila výsledok za pozitívny a uviedla, že postup umožnil „mäkké pristátie“ v prípade elektromobilov.