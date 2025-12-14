Európska únia plánuje revíziu zákazu predaja áut so spaľovacím motorom od roku 2035

Európska komisia má v utorok oznámiť opatrenia na zmiernenie zákazu predaja nových áut na benzín a naftu od roku 2035. Tento zákaz, ktorý zahŕňa aj hybridné vozidlá, je kľúčovým krokom k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality EÚ do roku 2050.
Zníženie emisií
Dátum 2035 bol stanovený s ohľadom na priemernú životnosť vozidiel v EÚ, ktorá je približne 15 rokov, aby sa emisie výrazne znížili do roku 2050. Pôvodne mala byť revízia zákazu až v roku 2026, no pod tlakom automobiliek a vlád sa ňou EÚ bude zaoberať ešte koncom tohto roka a návrhy budú predložené na preskúmanie Európskemu parlamentu.
Automobilky žiadajú povolenie pokračovať v predaji hybridov s dobíjateľnými batériami alebo s malými spaľovacími motormi na dobitie batérie. Tento návrh podporuje Nemecko a východoeurópske krajiny, kde majú nemecké automobilky svoje továrne.
Nerealistické ciele
Združenie európskych výrobcov automobilov ACEA nekritizuje cieľ elektrifikácie, ale uviedlo, že „ciele emisií CO2 pre autá a dodávky do roku 2035 už nie sú realistické“. Ďalším možným spôsobom, ako pridať určitú flexibilitu, by bolo zvýšenie používania alternatívnych palív, ako sú palivá získané z poľnohospodárskych plodín a odpadových produktov.
Environmentálne skupiny sú však proti akémukoľvek masívnemu prechodu na biopalivá na báze plodín, pretože by to pravdepodobne zvýšilo používanie pesticídov a zhoršilo vyčerpávanie pôdy, a sú tiež skeptické, pokiaľ ide o to, aké zníženie emisií sa dá skutočne dosiahnuť. Navyše, keďže väčšina biopalív sa dováža, EÚ by nezískala autonómiu, čo je ďalší cieľ prechodu na elektrické vozidlá.
Varovanie odborníkov
Automobilky ako BMW, Mercedes, Renault, Stellantis a VW nie sú jednotné v názore na zmiernenie pravidiel, čo súvisí s ich rôznym pokrokom v prechode na elektrické vozidlá. Naopak, odvetvie okolo elektrických áut, vrátane výrobcov batérií a nabíjacích staníc, chce zachovať pôvodný cieľ 2035 bezo zmien.
Francúzsko, Španielsko a škandinávske krajiny dlhodobo podporujú prechod na elektrické vozidlá, aby nepoškodili firmy, ktoré už investovali do tejto transformácie. Paríž je otvorený určitej flexibilite, ak bude uprednostnený lokálny obsah, čo poteší miestnych dodávateľov čeliacich konkurencii z Číny.
Odborníci varujú pred rizikom ústupkov. Jean-Philippe Hermine z think-tanku IDDRI upozorňuje, že krátkodobé výhody môžu byť dlhodobo nevýhodné. Ekonóm Bernard Jullien dodáva, že udržiavanie viacerých technológií zvyšuje náklady a vytvára neistotu pre firmy aj spotrebiteľov. Diane Strauss z organizácie Transport & Environment sa pýta, či je správne zotrvať pri starej technológii, keď Čína masívne rozvíja elektrické vozidlá a Saudská Arábia s USA tlačia na predaj ropy.