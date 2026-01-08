AAA auto zaznamenala najúspešnejší rok vo svojej histórii, predala viac ako 111-tisíc vozidiel

Medzinárodná sieť autocentier AAA Auto a Mototechna zaznamenala v roku 2025 najúspešnejší rok vo svojej histórii. Skupina Aures Holdings predala spolu 111 419 vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o tri percentá a historický rekord za 34 rokov pôsobenia spoločnosti. Celkovo skupina od svojho vzniku zobchodovala už približne 3,5 milióna jazdených automobilov. Predajné rekordy padli vlani ako na Slovensku, tak aj v Českej republike a v Poľsku.
Ako informovala PR manažérka Aures Holdings Lucie Brychtova, na Slovensku predali 21 398 áut, v Českej republike 61 272 a v Poľsku 28 749 vozidiel.
Desať rekordných mesiacov
„Počas minulého roku bolo rekordných až desať mesiacov z dvanástich, teda celý rok okrem októbra a novembra. Oproti predchádzajúcim rokom bol neobvykle silný aj december, kedy sme predali bezmála 7 000 áut. Najlepšie sa nám darilo v júli, keď sme predali najviac áut za jeden mesiac v celej 34-ročnej histórii, a to takmer 10 500,“ priblížila generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva skupiny Aures Holdings Karolína Topolová.
Slováci stále kupujú najmä lacnejšie jazdenky, záujem o drahšie autá však stúpa a má to svoje dôvody
V Česku a Poľsku sa po prvý raz stali najpredávanejšou kategóriou vozidlá SUV, ktoré predbehli doteraz dominantné hatchbacky. Na Slovensku SUV zaostávajú za hatchbackmi už len o jeden percentuálny bod. Na slovenskom trhu majú hatchbacky podiel 28,5 percenta, SUV 27,5 percenta a kombi 24,5 percenta. V Česku sú SUV najpredávanejším typom karosérie, nasledované kombi, pričom hatchbacky sa posunuli na tretie miesto. Aj v Poľsku už SUV tvoria takmer tretinu všetkých predajov.
Výrazný rast zaznamenali aj elektromobily, ktorých predaje sa v rámci skupiny medziročne viac ako zdvojnásobili a z približne 900 stúpli na takmer 2 000 vozidiel. Najväčší podiel elektromobilov je v Česku, kde tvoria 2,5 percenta predajov, na Slovensku je to 1,1 percenta a v Poľsku 0,6 percenta.
Nákupné zvyklosti sa zmenili
„Významne sa zmenili nákupné zvyklosti zákazníkov. Tradične predajne najsilnejšia jarná aj jesenná sezóna začala aj vrcholila o mesiac skôr, než sme boli zvyknutí v predchádzajúcich rokoch. Menia sa však aj preferencie v typoch a pohonoch automobilov,“ skonštatoval spoločný generálny riaditeľ spoločnosti Petr Vaněček.
MG4 novej generácie prichádza aj s batériou s polotuhým elektrolytom - FOTO
Vo všetkých troch krajinách zostávajú najpredávanejšími vozidlami benzínové automobily, pred dieselovými. Podiel dieselov na Slovensku aj v Česku dosiahol približne 45 percent, kým v Poľsku len 28 percent. Tretie miesto v predajoch obsadili hybridné vozidlá, pričom najväčší podiel majú v Poľsku. Rastie aj záujem o jazdené autá s automatickou prevodovkou, ktorých podiel na Slovensku dosiahol 33 percent, v Česku a Poľsku zhodne 37 percent.
Z hľadiska značiek dominujú na Slovensku a v Česku modely Škoda, najmä Octavia a Fabia. V Poľsku je najpredávanejším modelom Opel Astra, nasledovaný Kiou Sportage. Škoda Octavia sa v Poľsku umiestnila na treťom mieste.