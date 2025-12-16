Globálny trh s elektromobilmi medziročne narástol o 21 percent, predalo sa už 18,5 milióna vozidiel

Celosvetový predaj elektromobilov (EV) dosiahol v novembri 2025 dva milióny kusov, čím sa za jedenásť mesiacov roka 2025 predalo už 18,5 milióna elektromobilov, čo predstavuje medziročný nárast o 21 %. Informovala o tom spoločnosť Benchmark Mineral Intelligence, špecializujúca sa na výskum a analýzy batériových a EV dodávateľských reťazcov.
Podľa Charlesa Lestera z Rho Motion, divízie Benchmark Mineral Intelligence, v Európe predaj elektromobilov v novembri medziročne vzrástol o 36 %, pričom za rok 2025 sa predalo 3,8 milióna vozidiel, čo je nárast o 33 % oproti predchádzajúcemu roku. Rast podporili nové štátne stimuly a širšia ponuka modelov.
Rekordné predaje v Taliansku
Vo Francúzsku sa trh s EV po troch štvrťrokoch dostal do mierneho rastu, zvýšil sa o 1 % pričom pod rast sa podpísali hlavní výrobcovia ako VW Group a Renault, a tiež program „leasing social“ na podporu nižších príjmových skupín. Taliansko zaznamenalo rekordné novembrové predaje, takmer 25 000 kusov, vďaka novej vládnej podpore, ktorá poskytla približne 597 miliónov eur na výmenu starších spaľovacích vozidiel.
Veľká Británia rozšírila zoznam elektromobilov so štátnou dotáciou 3 750 libier o päť modelov vrátane Nissan Leaf, MINI Countryman, Renault 4, Renault 5 a Alpine A290, pričom Nissan Leaf sa bude vyrábať v Sunderlande a predaj začne začiatkom roku 2026.
Európska únia plánuje revíziu zákazu predaja áut so spaľovacím motorom od roku 2035
V Severnej Amerike predaje EV v USA mierne vzrástli v novembri po výraznom poklese v októbri, spôsobenom koncom daňovej úľavy na konci septembra 2025. Zvýšenie predajov zaznamenali značky Kia, Hyundai, Honda a Subaru. Avšak nová pravidlá CAFE, ktoré uvoľnili ekologické normy, umožnia automobilkám spĺňať požiadavky prostredníctvom spaľovacích vozidiel, čím sa očakáva spomalenie prechodu na elektromobily.
Čína stále dominuje
Čína stále dominuje trhu s 11,6 miliónmi predaných EV v roku 2025, čo je nárast o 19 %. Rast trhu v novembri spomalil na 3 % medziročne. Spoločnosť BYD prelomila rekord v exporte elektromobilov, keď vyviezla 131 935 vozidiel, pričom predaje v Európe vzrástli štvornásobne, v juhovýchodnej Ázii sa zdvojnásobili a v Južnej Amerike vzrástli o viac ako 50 %.
Benchmark Mineral Intelligence poskytuje komplexné údaje a analýzy od ťažby surovín až po konečný predaj batérií a elektromobilov a je využívaná na podporu obchodných dohôd, prognóz a analýz trhov. Spoločnosť získala v roku 2024 ocenenie The King’s Award for Enterprise.