Čína zaznamenala rekordne nízku pôrodnosť, demografická kríza sa prehlbuje

Čína zaznamenala vlani najnižšiu pôrodnosť vo svojej modernej histórii a jej populácia sa zmenšila už štvrtý rok po sebe. Vyplýva to z oficiálnych údajov zverejnených v pondelok, ktoré posilňujú obavy z prehlbujúcej sa demografickej krízy v druhej najväčšej ekonomike sveta, a to aj napriek snahám vlády zvrátiť nepriaznivý trend.
Vlani sa v Číne narodilo len 7,92 milióna detí, čo predstavuje mieru 5,63 pôrodu na tisíc obyvateľov. Ide o najnižšiu hodnotu od roku 1949, keď Národný štatistický úrad začal viesť záznamy, teda od založenia Čínskej ľudovej republiky.
Počet narodených detí klesol medziročne o 1,62 milióna, čo je pokles o 17 percent. Celkový počet obyvateľov Číny sa v roku 2025 znížil o 3,39 milióna ľudí v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Pôrodnosť na polovici
Pokračuje tak trend poklesu populácie, ktorý sa začal v roku 2022. Vlani krajina zaznamenala 11,31 milióna úmrtí, pričom miera úmrtnosti dosiahla 8,04 na tisíc obyvateľov, čo viedlo k čistému úbytku populácie o 2,41 na tisíc obyvateľov.
Pôrodnosť v Číne sa za poslednú dekádu znížila na polovicu, a to aj napriek ukončeniu politiky jedného dieťaťa. Organizácia Spojených národov odhaduje, že populácia krajiny by sa mohla z približne 1,4 miliardy dnes znížiť na 800 miliónov do konca storočia, ak sa trend nezmení.
Úrady sa snažia podporiť manželstvá a pôrodnosť viacerými opatreniami vrátane dotácií na starostlivosť o deti. Od 1. januára platí celoštátna politika príspevkov, podľa ktorej rodičia dostávajú približne 500 dolárov ročne na každé dieťa mladšie ako tri roky.
Stále pracujú
Od jesene minulého roka boli zároveň zrušené poplatky v štátnych materských školách. Napriek tomu zostávajú sobáše aj pôrodnosť na rekordne nízkych úrovniach.
Mnohých mladých Číňanov odrádzajú vysoké náklady na výchovu detí, neisté pracovné vyhliadky a náročná pracovná kultúra známa ako „996“, teda práca od 09.00 do 21.00 hod. šesť dní v týždni. Nezamestnanosť medzi ľuďmi vo veku 16 až 24 rokov dosiahla v auguste 18,9 percenta.
Demografické problémy sa odohrávajú na pozadí ekonomických ťažkostí. Čínska ekonomika síce vlani vzrástla o päť percent a splnila oficiálny cieľ vlády, no ekonómovia upozorňujú, že rast bol do veľkej miery poháňaný exportom, zatiaľ čo domáca spotreba zostáva slabá.