Angličania predviedli proti Slovincom impotentný výkon a fanúšikovia ich nešetrili, C-skupina priniesla aj jednu kuriozitu

Anglickí futbalisti ani v treťom vystúpení na majstrovstvách Európy v Nemecku výkonom nepresvedčili, do vyraďovacej časti šampionátu však pôjdu ako víťaz C-skupiny. V nej nazbierali päť bodov za triumf nad Srbmi (1:0) a dva nerozhodné výsledky – s Dánmi (1:1) a Slovincami (0:0).

Hoci „Albión“ prenikol do osemfinále bez prehry a iba s jedným inkasovaným gólom na konte, tréner anglickej reprezentácie Gareth Southgate sa stal po remíze so Slovinskom terčom kritiky.

Nespokojnosť anglických fanúšikov

Fanúšikovia po záverečnom hvizde stretnutia v Kolíne nad Rýnom vyjadrili svoje sklamanie z výkonu Angličanov hlasným pískaním a hádzaním plastových pohárov na ihrisko.

„Nevidel som na tomto turnaji žiadny iný tím, ktorý by postúpil ďalej a zároveň si vyslúžil niečo podobné,“ povedal Southgate. Kouč Angličanov verí, že on a jeho mužstvo môžu platiť cenu za predchádzajúce úspechy dosiahnuté pod jeho vedením. „Myslím si, že sme v Anglicku za posledných šesť alebo sedem rokov spravili futbal opäť zábavným. Musíme byť veľmi opatrní, aby to tak zostalo.“

Anglicko dosiaľ na ME 2024 neponúklo príliš atraktívnu hru, čo v kombinácii s dosiahnutými výsledkami prispelo k nespokojnosti fanúšikov. „Nemôžete ísť do každého zápasu s takým tlakom a očakávať, že strelíte štyri góly. Futbal tak nefunguje,“ uviedol Southgate.

„Albión“ je vo výhodnej pozícii

Angličania postúpili ako víťaz skupiny, čím si zabezpečili výhodnú pozíciu pre ďalšiu fázu a vyhnú sa tak silným tímom ako Španielsko, Francúzsko, Nemecko a Portugalsko.

V osemfinále sa Anglicko stretne s jedným z tímov z tretích miest, ktorý bude známe až po uzavretí všetkých bojov v skupinách. „To bol cieľ pred začiatkom turnaja. Skončiť na 1. mieste v skupine a kontrolovať náš osud,“ uviedol kapitán anglickej reprezentácie Harry Kane.

Remíza so Slovinskom znamenala aj historický postup Slovinska do osemfinále a elimináciu Chorvátska. „Sme malá krajina s veľkým srdcom a mentálnou silou. Preto som veľmi hrdý na svoj tím,“ povedal tréner Slovinska Matjaž Kek.

Kuriozitou bolo, že Slovinci aj ďalší tím z C-skupiny Dáni prenikli ďalej po tom, ako v základnej skupine remizovali vo všetkých troch dueloch. Dáni v utorok dosiahli bezgólový výsledok v súboji proti Srbom, ktorí skončili na poslednom mieste v skupine s dvomi bodmi.