Alisa bojuje s rakovinou a jej rodina aj o strechu nad hlavou

Utiekli pred vojnou, prišli o domov, no teraz zápasia s rakovinou a aj o strechu nad hlavou. Taký je osud rodiny, ktorá našla útočisko v Bratislave. Založili preto výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk

„Volám sa Olena a s pokorou a nádejou sa na vás obraciam s prosbou o pomoc pre moju rodinu, ktorá prežíva veľmi ťažké obdobie. Mám 8-ročnú dcéru Alisu, ktorá sa lieči na onkologické ochorenie – Ewingov sarkóm. „Zistili sme to úplnou náhodou – jedna noha jej začala hrubnúť, čo nás prinútilo ísť na vyšetrenie. Ochorenie je veľmi agresívne – metastázy jej našli aj v pľúcach. Podstupuje náročnú chemoterapiu, ktorá jej spôsobuje závažné komplikácie a veľmi oslabuje telo. Lekári hovoria, že ju čaká dlhá liečba počas celého roka a operácia, pri ktorej jej odstránia celú kosť z nohy.“

Rodina Oleny pochádza z Ukrajiny. Pred tromi rokmi ušla pred vojnou a hľadala útočisko na Slovensku. Nový život začali v Bratislave.

Foto: Ľudia Ľuďom

„Žijeme spolu piati – ja s manželom, babička, 5-ročný syn a Alisa. Snažíme sa statočne čeliť všetkým výzvam, ktoré nám život prináša. V Bratislave Alisa nastúpila do prvého ročníka – tento rok by už bola v treťom. Žiaľ, namiesto školy musí bojovať s Ewingovým sarkómom. Mladší syn chodí do škôlky, no aj starostlivosť o neho je náročná. Je najmä na pleciach môjho manžela. Pracuje v tlačiarni a pracovná doba mu začína o 7.00 na druhom konci Bratislavy, ako je škôlka, ktorá je otvorená tiež od 7:00 a len do 17:00. Popri tom sa musí manžel starať aj o babičku, moju mamu, keďže ja som stále v nemocnici s Aliskou. Moja mama má 84 rokov, prekonala mozgovú mŕtvicu, bola paralyzovaná a pol roka nechodila. Teraz má vážne problémy so zrakom – na jedno oko nevidí vôbec a na druhom má sivý zákal.“

Ako keby toho nebolo málo, osud rodine priniesol aj ďalšiu ťažkú skúšku. Majiteľka prenajatého bytu, kde majú nový domov, sa ho rozhodla predať a rodina tak rieši aj otázku bývania.

Foto: Ľudia Ľuďom

„Náš najväčší sen je mať vlastný domov. Chceli by sme nasporiť na časť hypotéky, aby sme mohli ďalej splácať rovnakú sumu, akú platíme teraz za prenájom. Bývať vo vlastnom byte pre nás znamená istotu, že nás už nikto nepožiada, aby sme odišli.

„Ak by ste nám mohli akokoľvek pomôcť – či už finančne, alebo poskytnutím flexibilnej práce pre môjho manžela, napríklad v oblasti elektrotechniky, strojárstva alebo inej technickej práce, boli by sme vám nesmierne vďační,“ dodáva Olena a za každú pomoc prostredníctvom výzvy na darcovskom portáli ludialudom.sk s pokorou ďakuje.

