Akí súperi čakajú Slovan v Lige majstrov? Žreb je na programe už vo štvrtok a „belasí“ sú v 4. koši (online)

Futbalisti Slovana Bratislava už vo štvrtok spoznajú svojich súperov v hlavnej fáze Ligy majstrov 2024/2025. Žreb sa koná v Monaku od 18:00, ale kompletný program zápasov v ligovej fáze bude známy až v sobotu. Tímy boli pred žrebom rozdelené do štyroch výkonnostných košov, v každom ich je po deväť a „belasí“ sú v poslednom štvrtom.

Žreb Ligy majstrov 2024/2025 online od 18:00 Rozdelenie tímov do výkonnostných košov: 1. kôš: Real Madrid, Manchester City, Bayern Mníchov, Paríž Saint-Germain, FC Liverpool, Inter Miláno, Borussia Dortmund, RB Lipsko, FC Barcelona

2. koš: Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Atalanta Bergamo, Juventus, Benfica Lisabon, Arsenal Londýn, Club Brugge, Šachtar Doneck, AC Miláno

3. kôš: Feyenoord Rotterdam, Sporting Lisabon, Dinamo Záhreb, Red Bull Salzburg, Lille OSC, CZ Belehrad, Young Boys Bern, Celtic Glasgow

4. kôš: SLOVAN BRATISLAVA, AS Monaco, Sparta Praha, Aston Villa, FC Bologna, Girona, VfB Stuttgart, Sturm Graz, Stade Brest

Ligová fáza nahradila klasickú skupinovú a počet tímov sa zvýšil o štyri na 36. Z každého výkonnostného koša vyžrebujú „belasým“ po dvoch súperov. V skupine na seba stále nemôžu naraziť tímy z rovnakej krajiny a jeden tím môže hrať maximálne proti dvom tímom z jednej krajiny.

Nová hlavná fáza Ligy majstrov bude mať celkovo 144 zápasov v porovnaní s 96 v skupinovej fáze z minulej sezóny. Slovan, rovnako ako aj ostatné tímy, tak má istotu štyroch domácich duelov a štyrikrát sa predstavia na pôde súpera.

Zápasy Ligy majstrov sú prvýkrát naplánované aj na január, celkové odmeny sa zvýšia o 25 percent na minimálne 2,5 miliardy eur.

V poslednom – ôsmom kole základnej fázy Ligy majstrov bude v hre ešte všetkých 36 tímov, čiže 29. januára večer sa sfinalizuje konečné poradie a rozhodne sa o tom, ktorých osem tímov postúpi priamo do osemfinále. Bude to osem najlepších v jedinej tabuľke 36 tímov po všetkých zápasoch hlavnej fázy. Ďalších šestnásť tímov v poradí utvorí dvojice do vyraďovacieho kola play-off a posledných 12 tímov sa so súťažou rozlúči.