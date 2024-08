Slovan prepísal históriu, zarobil milióny a ukázal, že aj na Slovensku sa dá robiť futbal európskych rozmerov

Slovanu Bratislava sa splnilo to, o čom pár rokov sníval. Postup do hlavnej fázy Ligy majstrov 2024/2025 je obrovský úspech nie len pre klub z hlavného mesta, ale pre celý slovenský futbal. Na účasť medzi európskou smotánkou sa pod Tatrami čakalo dlhých 14 rokov.

Slovan patrí do kategórie klubov, ktoré „buď milujete, alebo nenávidíte“, no počas magického stredajšieho večera mu pravdepodobne držali palce aj tí, ktorí „belasých“ vytrvalo dlhé roky hanili a haniť aj budú. Aj napriek mnohým turbulenciám v klube, krokom vedľa a ošemetným riešeniam, išlo vedenie klubu vytrvalo naproti úspechu. Už postupy do skupinovej fázy Európskej ligy či Konferenčnej ligy predznamenávali, že cesta je správna.

Skvelý tréner Vladimír Weiss st., správne vyskladaný káder a v neposlednom rade revitalizovaní fanúšikovia…to všetko do seba v aktuálnej sezóne zapadlo. Odmenou je možnosť sebaprezentácie na tom najvyššom levely a samozrejme aj financie, ktoré pritečú do belasej kasy.

Slovan si postupom do ligovej fázy zabezpečil 18,62 miliónov eur. Ďalšie milióny nepochybne pribudnú na variabilných prémiách, predaji vstupeniek a merchu a netreba zabudnúť aj na to, že za každý bod získaný v nasledujúcom priebehu súťaže dostávajú kluby ďalšie finančné prémie (za výhru 2,1 milióna eur, za remízu 700-tisíc eur).

Krátko po zápase v emotívnom rozpoložení kouč Weiss st. povedal, že si želá v Bratislave privítať slávny Real Madrid, rekordéra v počte vybojovaných ušatých trofejí. Bolo by to niečo unikátne, no bez ohľadu na to, koho Slovanu prisúdi štvrtkový žreb vo švajčiarskom Nyone, „belasí“ budú v polohe v akej dlho neboli, zápasy si budú môcť užívať bez tlaku, pretože nebudú mať čo stratiť, iba získať.