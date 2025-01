Aj po maratónskej etape sa na Rely Dakar drží v Top 20. Svitko: V mäkkom piesku sme často zapadali - FOTO, VIDEO

Slovenský motocyklista Štefan Svitko aj v maratónskej 2. etape na Rely Dakar skončil v druhej desiatke a aj v celkovej klasifikácii sa drží v Top 20. Skúsený jazdec klesol v priebežnej klasifikácii z 15. na 16. pozíciu.

Počas celého víkendu sa jazdci museli spoľahnúť len sami na seba. Trať dlhú 1057 kilometrov, na ktorej bolo 965 km meraných úsekov, museli absolvovať bez podpory svojich tímov a noc strávili sami v ‚bivakoch‘.

Mäkký piesok aj niekoľko pádov

Svitko napokon obsadil 18. priečku s mankom 36 minút a 19 sekúnd na víťazného Daniela Sandersa z Austrálie, pričom dostal aj minútovú penalizáciu.

„Bola to veľmi ťažká etapa. V mäkkom piesku sme často zapadali, organizátori nám to dali fakt ‚vyžrať‘. Bolo to ťažké aj pre mňa a cítim únavu. Je poznať tých šesť mesiacov, čo som nejazdil. V pondelok popoludní si trochu oddýchnem a ideme ďalej. Osemnáste miesto je super s ohľadom na to, na akej pozícii som štartoval. Motorka drží, mal som síce pár pekných pádov, ale nevadí,“ zhodnotil Svitko vo videu na svojich sociálnych sieťach.

Austrálčan si upevnil post lídra celkového poradia, počas víkendu dosiahol o viac ako sedem minút lepší čas ako druhý Skyler Howles z USA. V celkovom poradí má už viac ako 12-minútový náskok práve pred Howlesom.

Náročná navigácia a opatrnejšia jazda

Tretí zostal Rosso Branch z Botswany, ten na Howlesa stráca len štyri sekundy. Vlaňajší celkový víťaz Ricky Brabec z USA sa počas víkendu prepadol z 2. na 5. stupienok.

„Trochu sa na mi nepáči to, že prvýkrát v histórii sa stalo, že hneď dvakrát po sebe šla naša kategória ako prvá, ja som mal zlú pozíciu a musel som navigovať. Stopy boli vidieť len minimálne, preto som šiel opatrnejšie. Všetko som však trafil, čo je super. Keď ma dobehli ďalší jazdci, ktorí boli dobrí navigátori, tak sme aj trochu zrýchlili a držal som sa ich,“ dodal Svitko,

Slovensko má zastúpenie aj v súťaži kamiónov, v ktorej je mechanik Ľubomír Palčo súčasťou posádky Maďara Zsolta Darázsiho. V kategórii Classic je súčasťou štartového poľa tandem Juraj Ulrich, Ľuboš Schwarzbacher.