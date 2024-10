Zvládol neobvyklú situáciu. Tenista Karol predčil súperov v dvoch rôznych mestách v rovnaký deň (video)

aktualizované 15:25

Slovenský tenista Miloš Karol mal rušný koniec týždňa.

Hoci hráčom „bieleho športu“ sa občas stane, že napríklad pre nepriaznivé počasie odohrajú stretnutie na druhý deň, a pri prípadnom triumfe o pár hodín aj ďalšie kolo turnaja, toto je v niečom odlišné.

Karol odohral finále turnaja ITF WTT M25 v Trnave za 72 minút, triumfoval 6:2 a 6:4. No následne sa musel presunúť do iného mesta na semifinálový zápas kvalifikácie o hlavný turnaj.

Prvý titul

Trnavské finále hral od 10:00 h a o takmer desať hodín neskôr už spomínanú kvalifikáciu. Oba duely doviedol do víťazného konca.

Pre dvadsaťjedenročného Karola je to vôbec prvý singlový titul na mužskom okruhu ITF, pripomína web Slovenského tenisového zväzu (STZ).

Postúpi do hlavnej časti?

Po víťaznom ťažení v Trnave sa presunul do neďalekej Bratislavy. Vzdialenosť medzi mestami je približne 55 kilometrov.

Držiteľ voľnej karty zdolal v Američana Maxima Cressyho 7:6 (1) a 6:1 za 75 minút, informuje web STZ.

Karol si vo finále kvalifikácie zmeral sily s Macedóncom Kalinom Ivanovským.

Najlepší Slovák

Spolu s Ukrajincom Vitalijom Sačkom sa prebojovali v Trnave aj do finále štvorhry, to sa však hralo v sobotu 26. októbra. So Sačkom však ťahali za kratší koniec povrazu a prehrali v dvoch setoch.

V Bratislave sa takisto predstaví aj v tejto disciplíne. V utorok 29. októbra po boku Tomáša Lánika vyzve slovensko-českú dvojicu Lukáša Pokorného a Michaela Vrbenského.

Práve Karol je aj najlepší Slovák v rebríčku mužskej štvorhry. Patrí mu 180. priečka. Po ňom nasleduje spomínaný Lánik. Ten figuruje na 260. mieste.