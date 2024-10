Kvitová: Pôrod bol desivý zážitok. Na tenis aktuálne nemyslí (foto)

Česká tenistka Petra Kvitová sa rozhodla odtajniť čosi zo svojej trinástej komnaty. Hovorila o citlivej téme pôrodu, pričom priznala, že to bol pre ňu desivý zážitok.

Tridsaťštyriročná hráčka pred viac ako tromi mesiacmi priviedla na svet syna Petra, ktorého má s manželom a koučom Jiřím Vaněkom.

„Myslela som si, že pôrod prebehne lepšie, ale bolo to utrpenie. Skončilo sa to núdzovým cisárskym rezom, takže to nebolo veľmi pekné. Mám ešte pár kíl navyše, ale pomaly to ide dole, takže dúfam, že to bude čoskoro ako má byť,“ odcitoval web tennisworldusa.org pasáž Kvitovej rozhovoru pre portál LP-life.cz.

Otvorená otázka

Pozastavila sa tiež nad svojou budúcnosťou a prioritami. Na kurty sa momentálne neponáhľa.

„Už nie som najmladšia a máme syna, takže je to momentálne skôr rodinné rozhodnutie. Uvidíme, ako to pôjde. Teraz to mam otvorené, aj pre to, ako som dopadla s cisárskym rezom. Nechávam otvorenú túto otázku. Uvidíme, ako to so mnou dopadne psychicky aj fyzicky,“ poznamenala dvojnásobná wimbledonská šampiónka a niekdajšia dvojka rebríčka WTA.