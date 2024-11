Zrazilo ho zaparkované auto, desaťročný chlapec je už dva mesiace v nemocnici

Má desať rokov a všetko mal pred sebou. Nečakane ho však zrazilo zaparkované auto. Nehoda zmenila život Tomášovi a celej jeho rodine. Už dva mesiaci leží v nemocnici a pred sebou má dlhú cestu k rekonvalescencii. Na to, aby sa vrátil do života a k svojím kamarátom do školy, potrebuje intenzívne rehabilitácie. Rodina preto založila výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk

Tomáško je 10-ročný chlapec, ktorý už dva mesiace leží v nemocnici. Keď počas septembra išiel zo školy, zrazilo ho zaparkované auto, ktoré sa rozbehlo bez vodiča. Nabúralo a chlapca vtiahlo pod auto. Tomáš skončil v nemocnici. Tu strávil dva náročné mesiace, počas ktorých musel podstúpiť päť operácií.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Pred sebou má ešte dlhú cestu k rekonvalescencii. K tomu, aby sa vrátil k životu pred nehodou, musí absolvovať intenzívne rehabilitácie.

„Ako rodičia veľmi túžime, aby náš syn mohol opäť chodiť do školy behať, hrať futbal a vrátiť sa späť k svojím kamarátom,“ hovorí Tomášova mama Lenka. „Začíname pomaly rehabilitovať v nemocnici na lôžku, ale radi by sme sa s Tomáškom dostali na rehabilitačný pobyt.“

Pre návrat do bežného života a do školy založila rodina výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk. Za každú podporu ďakuje.

