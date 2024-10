Zomrel legendárny americký herec John Amos, známy je z filmu Smrtonosná pasca 2

Americký herec John Amos známy z filmu Smrtonosná pasca 2 a z miniseriálu Roots, za ktorý získal nomináciu na cenu Emmy, zomrel vo veku 84 rokov. Amos do hereckého neba odišiel prirodzenou smrťou ešte 21. augusta v Los Angeles. Jeho hovorkyňa Belinda Fosterová správu o jeho úmrtí potvrdila v utorok.

John Amos sa narodil 27. decembra 1939 v Newarku v štáte New Jersey ako syn automechanika. Vyštudoval sociológiu na Colorado State University, kde za školský tím hral ragby. Neskôr sa presťahoval do New Yorku, kde bol sociálnym pracovníkom na Vera Institute of Justice.

Krátko sa profesionálne venoval ragby. Tréner Kansas City Chiefs Hank Stram ho však podnietil k tomu, aby sa radšej orientoval na písanie. Predtým, ako sa John Amos postavil pred kameru, sa venoval tvorbe reklamných a humorných textov.

John Amos stvárnil postavu Jamesa Evansa staršieho v seriáli Good Times a hral napríklad aj v snímkach Let’s Do It Again s Billom Cosbym a Sidneym Poitierom a Coming To America s Eddiem Murphym. V roku 2020 ho uviedli do Siene slávy New Jersey.