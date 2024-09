Zomrel americký country hudobník a herec Kris Kristofferson, pôsobil aj v kapele s Johnnym Caschom

Vo veku 88 rokov zomrel americký country hudobník a herec Kris Kristofferson. Potvrdila to hovorkyňa jeho rodiny Ebie McFarland. Rodák z Texasu podľa jej slov zomrel pokojne v sobotu doma na havajskom Maui obklopený jeho rodinou. Príčinu úmrtia neuviedla.

Nová vlna country umelcov

Kristoffer Kristofferson začal s hudobnou kariérou koncom 60. rokov minulého storočia. Hudbu uprednostnil pred prácou pre ozbrojené sily, kde pôsobil ako pilot vrtuľníka. Patril k novej vlne country umelcov vtedajšej doby spolu s hudobníkmi ako Willie Neslon, John Prine či Tom T. Hall.

Ako sólový umelec má na konte 18 štúdiových albumov. Medzi jeho najznámejšie piesne patria napríklad Me and Bobby McGee, For the Good Times, Sunday Mornin‘ Comin‘ Down alebo Help Me Make It Through the Night. Získal štyri ceny Grammy, z toho jednu za celoživotný výkon.

Herecká kariéra

V polovici 80. rokov založil spolu s ďalšími hviezdami Johnnym Cashom, Waylonom Jenningsom a spomenutým Williem Nelsonom superskupinu The Highwaymen. S ňou nahral tri štúdiovky. Od vystupovania a tvorenia novej hudby odišiel do dôchodku v roku 2021, no ešte sa príležitostne objavoval ako hosť počas vystúpení ďalších umelcov.

K filmu sa Kristofferson dostal v 70. rokoch. Jeho prvou snímkou bol The Last Movie (1971) od Dennisa Hoppera. Medzi jeho ďalšie filmy patria napríklad Zrodila sa hviezda (1976), Nebeská brána (1980), trilógia Blade (1998, 2002 a 2004), Planéta opíc (2001), Zvieracia kazajka (2005), Nie je z teba až tak paf (2009) či Chladnokrvný (2011).