Znížené ceny potravín? Kaufland to spravil poriadne

Reťazec od januára prináša nový štandard výhodných cien. Premietol do nich nižšiu sadzbu dane a pri nákupe potravín tak slovenské domácnosti ušetria.

Tak, a je po Vianociach. Možno ste si vydýchli, že ich máte za sebou, len či si vydýchne aj vaša peňaženka? Rodinné rozpočty bývajú po sviatkoch poriadne napnuté vo väčšine domácností a aby v novom roku nezaplakali ešte viac, Kaufland ako jeden z kľúčových hráčov na trhu promptne reaguje na potreby zákazníkov. Od 2. januára 2025 znižuje ceny na tisíckach produktov, no výrazný pokles cien potravín priniesol do svojich predajní už koncom minulého roka. Nečakal vtedy na príchod novej sadzby dane, ale cenovky „zoškrtal“ na vyše 400 výrobkoch. Znižovanie cien na úroveň novej sadzby dane v decembri ohlásili viacerí predajcovia potravín, ale reťazec ako jediný ponúkol vo svojich regáloch extra zlacnenie nielen pri základných potravinách nad rámec zníženej DPH, vďaka ktorému ceny mnohých produktov klesli ešte výraznejšie. Spotrebitelia tak už v predvianočnom období mohli nakupovať výhodnejšie, čo sa prejavilo na úspore ich rodinných rozpočtov, a takéto nákupy ich v predajniach Kauflandu čakajú aj v novom roku.

„Zlacňovanie potravín berieme vážne a zníženú sadzbu dane, ktorá sa týka tisícok produktov, premietame poctivo od januára 2025 do cien pre zákazníkov. Považujeme to za spôsob, ako im umožniť, aby si mohli dovoliť čerstvé a kvalitné výrobky za výhodné ceny, aj keď majú po sviatkoch napätý rodinný rozpočet,“ zdôvodňuje Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu spoločnosti Kaufland Slovensko.

V predajniach Kauflandu môžu zákazníci v novom roku nakupovať ešte výhodnejšie. Foto: Kaufland

Prečo sa nákupy v reťazci oplatia ešte viac?

Novú DPH, ktorá od nového roka klesla pri potravinách na 19 percent a pri tých základných na 5 percent, preniesol reťazec priamo do cenoviek tisícov výrobkov. Kvalitné produkty môže spotrebiteľom s ohľadom na ich finančné možnosti prinášať aj vďaka ponuke privátnych značiek. „Zákazníci v našich predajniach už vedia, že nákupy potravín môžu ísť ruka v ruke s dostupnou cenou. V sortimente našich privátnych značiek máme pod kontrolou nielen zloženie produktov, ale aj ich kvalitu,“ pokračuje Richard Bendík. Mimochodom, takáto spolupráca prináša výhody aj domácim dodávateľom. Získajú pravidelný odbyt, aj príležitosť investovať do moderných technológií či rozširovať výrobu.

Chcete dôkaz? Našli by ste ho aj v mäsokombináte spod Tatier, ktorý na pulty reťazca dodáva skoro 30 percent svojej produkcie. „Aj vďaka Kauflandu sme mohli investovať takmer dva milióny eur do nových technológií, napríklad sme doplnili výrobu o plnoautomatickú linku, o baliacu a nárezovú linku aj o viazačku na špekáčiky, pretože najmodernejšie stroje sú štyrikrát rýchlejšie než ľudská pracovná sila,“ prezrádza Barnabáš Toma, generálny riaditeľ spoločnosti Mäsokombinát NORD SVIT.

Zníženie cien sa od januára 2025 v Kauflande dotkne tisícov produktov. Foto: Kaufland

Myslí na potreby zákazníkov

V extra zlacnení výrobkov nad rámec zníženej dane je Kaufland trendsetterom. Už v decembri došlo na trhu k pohybu cien a k zlacneniu o výšku DPH, ku ktorému pristúpili aj obchodné reťazce ako Lidl či Billa, no jedine Kaufland znížil ceny vybraných produktov nielen o sadzbu DPH, ale v mnohých prípadoch až dvojnásobne. Predávať kvalitné potraviny za výhodné ceny, podporovať domácu produkciu aj tunajšiu ekonomiku a zároveň myslieť na potreby zákazníkov síce nie je nie ľahká misia, no reťazec ukazuje, že sa to dá.

