Žitňanská odmieta vinu za krátenie príspevkov na opatrovanie. Erik Tomáš je podľa nej zodpovedný rovnako

Ak podľa ministra Tomáša je za krátenie príspevku na opatrovanie zodpovedná Jana Žitňanská, rovnako je zaň zodpovedný aj on sám. Mimoparlamentná strana Demokrati tak reagovala na vyjadrenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erika Tomáša, ktorý uviedol, že za krátenie opatrovateľského príspevku pre dôchodcov môže koalícia, konkrétne zákon presadený bývalou poslankyňou Janou Žitňanskou zo strany Demokrati.

Strana reaguje a pripomína, že Tomáš nielenže hlasoval za novelu zákona z roku 2022, ktorú teraz kritizuje, ale mal ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny desať mesiacov na to, aby prijal opatrenia, ktorými by sa zastavilo krátenie príspevkov na opatrovanie.

Za novelu hlasovali všetci prítomní poslanci

Demokrati odmietajú tvrdenia, že toto krátenie je dôsledkom novely Jany Žitňanskej, ktorá rezort opakovane upozorňovala, že ak dôjde k výraznému navýšenie dôchodkov, je potrebné riešiť hranicu príjmu opatrovaného, čo Tomášov rezort nezohľadnil. Navyše poukazujú na to, že desaťtisícom opatrovateľov sa aj pred rokom 2022 krátil príspevok na opatrovanie z dôvodu posudzovania príjmu opatrovaného, a v tom čase Erik Tomáš ako poslanec strany Smer tento problém neriešil.

„Novelou, ktorú sme prijali v roku 2022, k nim pribudli aj opatrovatelia – dôchodcovia, pre ktorých v minulosti platilo, že akýkoľvek príjem mali oni alebo opatrovaní, dostali len polovicu príspevku na opatrovanie. A to aj takí, ktorí sa celý život starali o blízkeho so zdravotným znevýhodnením v dôsledku čoho mali 250 eur dôchodok a ich opatrovaní možno o pár eur viac,” upozorňuje Jana Žitňanská s tým, že za novelu hlasovali všetci prítomní poslanci, teda aj za Smer a Hlas vrátane Erika Tomáša.

Spomínané krátenie existuje odjakživa

Jana Žitňanská zároveň dodáva, že spomínané krátenie existuje odjakživa a podliehali mu roky desaťtisíce opatrovateľov, dokopy približne 40 tisíc z celkového počtu viac ako 70 tisíc. Nejde preto podľa Demokratov o žiadnu novinku, ktorá by vznikla po schválení Žitňanskej novely.

„Problémom nebola moja novela, pretože táto úprava mala za podmienok, ktoré platili v čase keď sme ju prijímali, pomôcť drvivej väčšine týchto opatrovateľov. Všetko sa však rozsypalo, keď v ďalšom roku došlo k výraznému navýšeniu dôchodkov a ministerstvo neriešilo hranicu príjmu opatrovaného. Hovorila som o tom, keď Hlas zvyšoval počas našej vlády dôchodky, hovorila som o tom s vysokými predstaviteľmi ministerstva aj začiatkom tohto roka, a to ako so sekčnými riaditeľmi tak aj so štátnym tajomníkom, kedy už Tomáš bol ministrom. Sľúbili mi, že sa na to pozrú a dnes počúvame, kto všetko za to môže,” uviedla expertka na sociálnu politiku strany Demokrati a opakovane vyzýva ministra práce, aby nezavádzal verejnosť nepravdivými vyjadreniami, ale začal reálne konať.

Žitňanská taktiež poukázala na to, že sa Erik Tomáš rád pochválil pridaním 100 eur pracujúcim opatrovateľom, čo bolo súčasťou jej novely.