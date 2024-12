Zadržali asi 20 žoldnierov so zbraňami, ktorí smerovali do Bukurešti

Rumunská polícia zastavila 20 ľudí, vrátane vodcu žoldnierskej skupiny, smerujúcich do hlavného mesta s arzenálom zbraní. Ako referuje web Politico, v nedeľu o tom informovali rumunské médiá. Krajinou od piatka rezonuje zrušenie výsledkov 1. kola prezidentských volieb, ktoré boli podľa ústavného súdu negatívne poznačené zasahovaním Ruska.

Medzi tými, ktorí boli predvedení na výsluch, bol Horatiu Potra, bývalý vodca žoldnierskej skupiny, ktorá operovala v Afrike. Podľa rumunskej národnej tlačovej agentúry ho zadržali v sobotu večer po tom, ako ho zastavili počas cesty do Bukurešti. V aute mal rôzne zbrane, nože a hotovosť v piatich menách. Dvadsať ľudí, ktorí smerovali do Bukurešti vo vozidlách so zbraňami, tiež zadržali a odviezli na výsluch.

Mali aj zoznam novinárov a politikov

Skupina, ktorú údajne koordinuje Potra, si podľa médií rezervovala hotely v blízkosti námestia v Bukurešti, kde plánovala narušiť protesty proti krajne pravicovému prezidentskému kandidátovi Calinovi Georgescovi. V rámci „zastrašovacej operácie“ mali so sebou aj zoznam politikov a novinárov.