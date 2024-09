Ficova vláda podľa LOZ porušila ďalšie body dohody, lekári sú pripravení vypovedať nadčasy (video)

aktualizované, 20. septembra, 14:26

Lekárske odborové združenie (LOZ) obviňuje vládu SR z deštrukcie Memoranda z roku 2022 a pripravuje sa na prísne opatrenia, vrátane zastavenia vykonávania nadčasov a pohotovostí nad zákonné limity. Vyplýva to z ich poslednej výzvy adresovanej vláde, kde len oznamujú, že nie sú ochotní pokračovať v nútených nadčasoch a pohotovosti nad rámec zákona.

Pred tromi mesiacmi LOZ s obavami prijalo medializované informácie o zvažovanej transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.

Kroky vlády a ministerky škodia zdravotníctvu

„Premena nemocníc na obchodné spoločnosti nemôže znamenať nič iné ako snahu o privatizáciu štátnych nemocníc,“ povedali predstavitelia LOZ, pripomínajúc obdobné snahy z minulosti.

LOZ tiež konštatuje porušenie záväzku postaviť národnú nemocnicu na Rázsochách, pričom ministerka zdravotníctva toto rozhodnutie odôvodnila výsledkami analýzy financovanej prevažne finančnou skupinou PENTA.

Podľa slov Petra Visolajského, predsedu LOZ, kroky vlády a ministerky škodia slovenskému zdravotníctvu a pacientom. V uplynulých dňoch sa však situácia zhoršila.

„Vláda sa rozhodla porušiť ďalšie body dohody – znížiť mzdy zdravotným sestrám a zničiť systém, ktorý zastavil exodus lekárov zo Slovenska,“ uviedol Visolajský a dodal: „Vláda pána Fica týmito krokmi pomáha finančným skupinám a nie pacientom, narúša sociálny zmier, vyháňa posledné sestry a skúsených lekárov z našich nemocníc a mladých zdravotníkov vyháňa do zahraničia.“

Vláda vyháňa zdravotníkov za hranice

LOZ varuje, že ak vláda zrealizuje svoje zámery, Slovensko sa stane jedným z najväčších exportérov zdravotníkov pre ostatné krajiny, čo prehĺbi nedostatok sestier a lekárov na Slovensku. Organizácia preto vyzýva vládu, aby od tohto destabilizujúceho plánu upustila a sústredila sa na skutočné zlepšenie stavu zdravotníctva.

„Pánovi premiérovi pripomíname zodpovednosť za naše zdravotníctvo. Kroky jeho vlády nezlepšujú stav slovenského zdravotníctva a kvalitu zdravotnej starostlivosti o pacientov, ale naopak ho zhoršujú a robia menej efektívnym a udržateľným,“ uzavrel Visolajský.

Podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák pridáva svoj súhlas: „Ak je cieľom vyhnať zdravotníkov za hranice, vláda to robí dobre, no je to veľmi hlúpy krok.“

Varuje, že môže prísť aj generálny štrajk. „V situácii, kedy nám chýbajú desaťtisíce sestier a tisícky lekárov, držia podľa odborníka naše zdravotníctvo nad vodou práve tieto nadčasy. Vládou oznámené opatrenia tak neprinášajú len Ficovu drahotu, ale aj hrozbu kolapsu zdravotníctva. Ministerka pritom sľubovala, že konsolidácia sa zdravotníctva nedotkne. Vyzývame vládu, aby zišla z cesty ku kolapsu, na ktorú krajinu nasmerovala. Zdravotníctvo je už teraz v hroznom stave a táto stámiliónová rana preň môže byť ranou istoty,“ vyzýva Dvořák.

Sľuby sa premenili na hmlu

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov sa k výhradám Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pripája.

„Nečakali sme od návrhu rozpočtu zázrak, ale nečakali sme ani to, že sa sľuby na zlepšenie postavenia zdravotníckych pracovníkov premenia na hmlu. Sklamanie zdravotníckych pracovníkov je o to väčšie, že peniaze štátneho rozpočtu sa míňajú – okrem iného – na finančné zvýhodňovanie čelných predstaviteľov štátu,“ uvádza sa v stanovisku.

Zdravotnícky systém zápasí s nedostatkom personálu a priemerný vek zdravotníkov sa každoročne zvyšuje, pričom momentálne dosahuje úroveň 47 rokov. Nie sú výnimkou ani pracovníci vo veku 65 rokov a viac. Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov sa pripája k výzve SK SaPA, aby vláda konečne prestala hazardovať so zdravím občanov a sociálnymi istotami.

Reptanie a hádky nepomôžu

„Osobne si myslím, že konsolidácia verejných financií sa vôbec nemala dotknúť už dnes dosť skúšaného zdravotníctva,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Podľa nej reptanie a hádky nám v tomto zložitom období nepomôžu. Dodala, že je potrebné sa zomknúť a nie politikárčiť, najmä keď je všetkým známe, že tento problém nevznikol dnes, ani pred rokom.

„My na ministerstve zdravotníctva systematicky a kontinuálne robíme opatrenia, ktorých cieľom je zefektívnenie manažmentu riadenia celého rezortu. Pracujeme na riešení vzniknutých problémov a nastavení systému tak, aby sa v budúcnosti takéto problémy ťo možno najviac eliminovali,“ tvrdí ministerka.