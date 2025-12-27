Topoľčianska nemocnica oslavuje 140 rokov existencie, za sebou má významné investície aj historické míľniky

Nemocnica v Topoľčanoch si v týchto dňoch pripomína 140 rokov od začiatku svojej činnosti. Výstavba zdravotníckeho zariadenia sa začala v roku 1885 a o necelý rok neskôr prijalo prvých pacientov.
V začiatkoch mala nemocnica kapacitu 70 lôžok a o pacientov sa staralo len niekoľko lekárov a rehoľné sestry. Dnes je súčasťou siete Penta Hospitals Slovensko a poskytuje zdravotnú starostlivosť približne 75-tisíc obyvateľom regiónu.
Rozsiahla modernizácia a investície
Nemocnica aktuálne disponuje 11 oddeleniami s kapacitou 301 lôžok, 29 odbornými ambulanciami, dialyzačným stacionárom a darcovským centrom. Zdravotnú starostlivosť v nej zabezpečuje viac ako 580 zamestnancov. Ročne vykonajú vyše 4 500 operačných zákrokov, ošetria 250-tisíc pacientov a hospitalizujú zhruba 12-tisíc z nich.
V nemocnici za posledných osem rokov prebehla rozsiahla rekonštrukcia väčšiny oddelení vrátane ortopedického, chirurgického, interného, gynekologického, pediatrického a oddelenia úrazovej chirurgie. Zmodernizované boli aj priestory pôrodnice, novorodeneckého oddelenia, neurologickej jednotky intenzívnej starostlivosti, hematologickej ambulancie a darcovského centra.
V rámci rozširovania kapacít pribudlo nové RDG oddelenie, dialyzačné pracovisko a onkologický stacionár. V roku 2022 nemocnica otvorila šesť nových operačných sál a centrálnu sterilizáciu, financované z eurofondov a vlastných zdrojov v celkovom objeme približne 20 miliónov eur.
Pripravované projekty a ďalší rozvoj
Zariadenie v súčasnosti pripravuje projekt nového oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti a plánuje revitalizáciu urgentného príjmu.
Nemocnica sa zameriava nielen na liečbu, ale aj na podporu pacientov a ich rodín. Organizuje Pacientske dni, poskytuje predpôrodnú prípravu a realizuje dobrovoľnícky projekt Krajší deň, ktorý má za cieľ priniesť do nemocničného prostredia viac ľudského kontaktu. Súčasťou aktivít je aj spolupráca so študentmi medicíny a mladými zdravotníkmi formou stáží, praxí a grantových programov.
Založenie nemocnice a prvé desaťročia
História nemocnice siaha do roku 1885, keď barón Augustín Stummer z Tovarník venoval na výstavbu nemocnice 120-tisíc forintov. Vznikol tak Augustov špitál, ktorý prijal prvých pacientov už 2. januára 1886. Od začiatku fungoval ako chirurgický monoprimariát s progresívnym charakterom.
Pracovalo sa v ňom už v prvý deň prevádzky a nemocnica disponovala 70 lôžkami. Neoddeliteľnou súčasťou personálu boli aj rehoľné sestry Vincentky z Viedne, ktoré zabezpečovali nielen ošetrovateľskú starostlivosť, ale aj hospodársky a technický chod zariadenia.
Do roku 1900 vzrástol počet lôžok na 100 a v roku 1904 pribudol infektologický pavilón. V nasledujúcich desaťročiach nemocnica menila svoj štatút – z verejnej nemocnice sa stala župnou, neskôr krajskou a od roku 1938 štátnou.
Po druhej svetovej vojne už poskytovala starostlivosť s kapacitou 220 lôžok na internom, chirurgickom, gynekologickom, infekčnom a očnom oddelení. V roku 1977 sa začalo rozširovanie areálu novým pavilónom, ktorého prestavba bola ukončená v roku 2004. Zásadným medzníkom bolo aj otvorenie centrálnej sterilizácie a operačných sál v roku 1979.
Spomienky zamestnancov na kľúčové zmeny
O súčasnej podobe nemocnice svedčia aj spomienky dlhoročných zamestnancov. Eva Hulová, vrchná sestra operačných sál, pripomenula, že už v čase jej nástupu v roku 1985 sa v nemocnici hovorilo o potrebe rozsiahlej rekonštrukcie. Situácia sa podľa jej slov zhoršovala natoľko, že sa začala obávať chodiť do práce.
Návrh mobilných operačných sál ako dočasného riešenia sa nakoniec nerealizoval. Zlom nastal až po zmene prevádzkovateľa, keď sa spustil projekt výstavby nových sál, na ktorom sa podľa jej slov personál aktívne podieľal. „Pamätám si, ako sme sa ešte potajomky chodili dívať na rozostavané priestory, a keď prišiel čas ich čistiť a pripravovať na spustenie, panovala medzi nami neuveriteľná súdržnosť a radosť. Keď sme 20. apríla 2022 otvorili nové operačné sály, bol to pre celú nemocnicu moment veľkej úľavy a nádeje,“ uviedla.
Nemocnica v Topoľčanoch tak po 140 rokoch existencie naďalej rozvíja svoje aktivity na hodnotách odbornosti a ľudskosti. Od prvých krokov Vincentiek až po súčasné tímy zdravotníkov sa v nej podľa vlastných slov zachováva vedomie zodpovednosti, dôvery a kontinuitného poslania, ktoré prechádza z generácie na generáciu.