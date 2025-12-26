Sviatočné prejedanie nemusí skončiť zle. Stačí ak dodržíte niekoľko jednoduchých zásad

Vianočné sviatky sú obdobím pokoja a rodinných stretnutí, no zároveň aj časom, kedy sa častejšie objavujú zdravotné ťažkosti súvisiace s prejedaním, stresom, zmenou denného režimu alebo s alergickými reakciami. Farmaceuti z lekární Dr. Max preto prinášajú niekoľko odporúčaní, ktoré môžu pomôcť predísť najčastejším sviatočným problémom a zachovať si zdravie počas celého obdobia voľna.
Jedným z najbežnejších problémov je pálenie záhy, ktoré sa po konzumácii výdatných a ťažkých jedál objavuje u približne štrnástich percent populácie. Tento stav vzniká v dôsledku návratu žalúdočných kyselín do pažeráka a prejavuje sa pálením, tlakom v oblasti hrudníka alebo nepríjemnou chuťou v ústach.
Prevencia pálenia záhy a možnosti úľavy
Ako vysvetľuje farmaceutka Martina Beniačová z lekárne Dr. Max v Žiline, najúčinnejšou prevenciou je konzumácia menších porcií, obmedzenie mastných, vyprážaných a pikantných jedál a načasovanie posledného jedla najmenej štyri hodiny pred spánkom. V prípade potreby je možné siahnuť po antacidách, ktoré účinkujú rýchlo, alebo po inhibítoroch protónovej pumpy s dlhodobejším efektom. Zo zaužívaných domácich receptov môže pomôcť lyžička horčice, kúsok jablka alebo šálka zázvorového čaju.
Kontaminované potraviny sú častým problémom sviatkov, odborníci radia dodržiavať základné pravidlá
Počas sviatkov sa ľudia často obracajú na farmaceutov aj s otázkami ohľadom užitia liekov v prípade, že ich po užití trápi nevoľnosť alebo vracanie. Ako upozorňuje farmaceutka Lenka Čorbová z lekárne Dr. Max v Bardejove, opakovanie dávky závisí od času, kedy k vracaniu došlo. Ak pacient zvracia do jednej hodiny po užití lieku, je pravdepodobné, že sa účinná látka nestihla vstrebať a dávku možno zopakovať.
Dehydratácia a odporúčania pri nevoľnosti
V prípade, že k vracaniu dôjde až po štyroch hodinách, ďalšiu dávku už netreba podávať. Podobné pravidlá platia aj pri antibiotikách. Odborníci zároveň varujú pred rizikom dehydratácie a odporúčajú podávať tekutiny po malých dúškoch, ideálne vo forme bylinkových čajov. Vhodné je tiež zaradiť do jedálnička ľahko stráviteľné jedlá, ako sú banány, piškóty alebo ryža. Sladené sýtené nápoje, vrátane kolových, sa neodporúčajú, keďže zvyšujú kyslosť v žalúdku a môžu stav zhoršiť.
Popáleniny, alkohol aj infekcie, Vianoce výrazne zvyšujú počet zásahov zdravotníkov
Menej známy, no o to nepríjemnejší problém môže predstavovať tzv. syndróm vianočného stromčeka. Kýchanie, kašeľ alebo slzenie očí pri zdobení stromčeka môže byť príznakom alergickej reakcie na plesne a roztoče, ktoré sa nachádzajú na živých stromčekoch. Tento syndróm môže zhoršiť stav alergikov a astmatikov. Aby sa predišlo týmto komplikáciám, odborníci odporúčajú stromček pred jeho umiestnením v interiéri osprchovať čistou vodou a nechať dôkladne vyschnúť v chladnej miestnosti.
Alergici by mali byť obzvlášť obozretní
Pri manipulácii je vhodné používať ochranné rukavice, ktoré minimalizujú riziko kožných reakcií. Ani umelé stromčeky nie sú úplne bez rizika – ak boli skladované vo vlhkom prostredí, môžu obsahovať prach alebo plesne. Opatrnosť sa odporúča aj pri používaní vonných sviečok a tyčiniek, ktoré môžu vyvolať alebo zhoršiť príznaky alergie. Prednosť by mali dostať produkty z prírodných materiálov, ako je včelí alebo sójový vosk.
Podľa Martiny Beniačovej by sa osoby trpiace alergiou alebo astmou mali živým stromčekom ideálne vyhnúť alebo ich pred použitím starostlivo očistiť. Podobná obozretnosť sa odporúča aj pri výbere vianočných vôní, pričom medzi najčastejšie alergény patria škorica a klinčeky.
Vianočné sviatky prinášajú aj riziká. Ako ich prežiť bezpečne doma, na cestách aj v uliciach?
Prejedanie počas sviatkov je bežným javom, ktorý však nemusí automaticky znamenať zdravotné problémy, pokiaľ sa dodržia určité zásady. Farmaceuti radia zachovať pokoj a dopriať si oddych v pololežiacej polohe, ktorá nezaťažuje trávenie. Pomôcť môžu teplé bylinkové čaje z mäty, harmančeka alebo feniklu, ktoré zmierňujú nadúvanie a podporujú trávenie. Odporúča sa vyhnúť alkoholu a sýteným nápojom, ktoré zvyšujú pocit plnosti.
Úľavu môžu priniesť aj prípravky s tráviacimi enzýmami alebo simetikónom, ktoré pomáhajú pri plynatosti. Krátka prechádzka po jedle zase podporí činnosť tráviaceho traktu. Ak sa k prejedaniu pridá pálenie záhy, účinné sú antacidá alebo zázvorový čaj.