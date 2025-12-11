Prepúšťanie a zatváranie oddelení v nemocniciach je dôsledkom memoranda LOZ, vyhlásila asociácia

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) vyjadruje obavy zo zhoršujúcej sa situácie v nemocniciach, ktoré čelia prepúšťaniu a zatváraniu oddelení. Podľa asociácie ide o dôsledok memoranda, ktoré pred rokom presadilo Lekárske odborové združenie (LOZ). Rovnaký scenár, aký nastal v Univerzitnej nemocnici s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave, podľa ANS hrozí aj ďalším zdravotníckym zariadeniam na Slovensku.
Dôsledky memoranda
„Na základe zverejnených informácií musíme konštatovať, že prepúšťanie a rušenie oddelení v Nemocnici Milosrdní bratia je aj priamym následkom memoranda, ktoré pred rokom pod hrozbou hromadných výpovedí lekárov presadilo LOZ, čo potvrdil aj samotný riaditeľ nemocnice,“ uviedol prvý viceprezident ANS Igor Pramuk.
Zamestnanci nemocnice Milosrdných bratov kritizujú nové vedenie, hovoria o zastrašovaní a rozsiahlych zmenách
Asociácia opakovane upozorňovala na vážne dôsledky tohto memoranda a podľa jej vyjadrení sa s odstupom času ukazuje, že varovania boli opodstatnené. Zároveň ANS dlhodobo poukazuje na dôsledky konsolidácie a nedostatočného financovania členských nemocníc, vrátane možného prepúšťania a zatvárania oddelení, čo by mohlo mať dopad na dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov.
Stabilizácia zdravotníctva
„Táto situácia sa môže týkať viacerých regiónov Slovenska, ako nám potvrdili členovia na rokovaní Rady ANS tento týždeň. Na rozdiel od štátnych nemocníc sa naši členovia vo väčšine prípadov nemôžu a ani nechcú zadlžovať. Najväčšie problémy im spôsobuje dramatický nárast mzdových výdavkov v dôsledku memoranda,“ upozornil Pramuk.
Rozdiely v platbách nemocniciam sa prehlbujú, efektivita podľa analytikov nie je rozhodujúcim faktorom
Asociácia nemocníc Slovenska apeluje na Ministerstvo zdravotníctva SR a vládu Slovenskej republiky, aby hľadali dlhodobé riešenia na stabilizáciu zdravotníckeho systému, ktoré budú udržateľné a zohľadnia možnosti jednotlivých typov nemocníc.