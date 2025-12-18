Trnavská fakultná nemocnica podpísala memorandum s Národným onkologickým ústavom – VIDEO, FOTO

Fakultná nemocnica Trnava a Národný onkologický ústav nadviazali užšiu spoluprácu, ktorá má prispieť k rozšíreniu a skvalitneniu onkologickej starostlivosti v Trnavskom kraji. Obe inštitúcie podpísali memorandum, ktorého cieľom je prehĺbiť kooperáciu a zabezpečiť dostupnejšiu a komplexnejšiu liečbu pre onkologických pacientov v regióne.
FN Trnava rozšíri kapacity
Na základe dohody sa FN Trnava stane kooperačným pracoviskom NOÚ a rozšíri svoje kapacity v oblastiach, ktoré doteraz v nemocnici chýbali alebo boli menej rozvinuté. Ako uviedol riaditeľ FN Trnava Daniel Žitňan, výsledkom spolupráce bude rozvoj rádioterapie, mamologického programu, onkochirurgie a onkohematológie.
„Vďaka podpisu memoranda sa staneme kooperačným pracoviskom a naši pacienti budú mať ďalšie možnosti liečby. Pre NOÚ budeme poskytovať následnú zdravotnú starostlivosť, ktorá bude realizovaná u nás, čím sa odbremenia kapacity NOÚ,“ uviedol.
Zavedením tohto modelu chcú obe zariadenia zabezpečiť ucelenú onkologickú liečbu priamo v regióne. Riaditeľ Národného onkologického ústavu Tomáš Alscher zdôraznil, že cieľom je efektívne prepojiť odborné kapacity v prospech pacientov.
„Som rád, že podpisom tohto memoranda posilňujeme spoluprácu, ktorá má významný prínos pre pacientov v Trnavskom kraji. Spoločne vytvárame funkčný model, ktorým vieme zabezpečiť komplexnú onkologickú liečbu. Pre Národný onkologický ústav je dôležité, že sa môžeme spoľahnúť na regionálneho partnera,“ povedal.
Rádioterapia dosiaľ absentovala
Jednou z priorít spolupráce je rádioterapia, ktorá v Trnave doposiaľ absentovala. FN Trnava bude pacientov v tejto oblasti manažovať v spolupráci s NOÚ. Súčasťou dohody je aj ďalší rozvoj mamologického programu, v ktorom obe strany spolupracujú už viac ako päť rokov. Podľa prednostu Onkologickej kliniky FN Trnava Mariana Streška sa za tento čas počet operácií v oblasti karcinómu prsníka zvýšil približne desaťnásobne.
„Každá spolupráca v prospech pacienta nás nesmierne teší. Napríklad poskytovanie rádioterapie bude zabezpečovať Národný onkologický ústav, keďže v našej nemocnici nemáme tento typ oddelenia. Na základe tohto memoranda budeme pacientov manažovať práve v spolupráci s Národným onkologickým ústavom, čo je v ich prospech,“ vysvetlil Streško.
Spoločné aktivity sa rozšíria aj v oblasti onkochirurgie. Ide najmä o chirurgiu hepatobiliárneho traktu a pankreasu, pričom v budúcnosti plánujú rozšírenie aj o kolorektálnu chirurgiu, proktochirurgiu a chirurgiu panvového dna. Spolupráca medzi odborníkmi má viesť k optimalizácii chirurgickej starostlivosti v rámci oboch pracovísk.
Prepojenie odborníkov
V oblasti onkohematológie plánuje FN Trnava prehĺbenie spolupráce s Klinikou onkohematológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národným onkologickým ústavom. Lekár FN Trnava je aktuálne v špecializačnej príprave, ktorá prebieha práve v týchto inštitúciách, s cieľom zabezpečiť lepšiu dostupnosť starostlivosti o pacientov s onkohematologickými ochoreniami.
Memorandum sa zameriava aj na prepojenie odborníkov prostredníctvom multidisciplinárnych seminárov. V rámci nich budú vytvorené spoločné virtuálne priestory pre konzultácie pacientov medzi špecialistami z jednotlivých spádových ambulancií. Obe inštitúcie očakávajú, že takáto forma spolupráce zvýši kvalitu a dostupnosť onkologickej liečby v celom trnavskom regióne.