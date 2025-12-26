Zdravý životný štýl môže znížiť riziko zlyhania obličiek, odborníci varujú pred cukrovkou a tlakom

Počet pacientov vyžadujúcich dialýzu na Slovensku opäť stúpol. Najnovšie údaje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) ukazujú, že v roku 2024 bolo na pravidelnej dialyzačnej liečbe 4 445 ľudí, čo predstavuje nárast o 2,7 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Obličky plnia životne dôležitú úlohu – denne prečistia približne 200 litrov krvi. Ak však ich funkcia zlyhá, toxíny zostávajú v organizme a tekutiny sa hromadia, čo sa prejavuje opuchmi a dýchavičnosťou.
Najčastejšie príčiny poškodenia obličiek
Podľa NCZI ich ambulancie k 31. decembru 2024 sledovali 145 243 pacientov, no v dôsledku negatívneho vývoja u mladších vekových kategórií (deti a mladiství do 19 rokov zaznamenali od roku 2009 pokles o 52 %) celkový počet nefrologických pacientov mierne klesá. U dospelých však od roku 2009 vzrástol o 14 %. Každý pacient navštívil vlani ambulanciu v priemere 2,6‑krát, celkovo bolo vykonaných 373 035 vyšetrení.
V roku 2024 sa najčastejšou príčinou poškodenia obličiek ukázala diabetická nefropatia, ktorá postihla 28 632 ľudí, teda 20 % z pacientov v ambulanciách. Na druhom mieste boli tubulointersticiálne nefritídy, s 18 % podielom príčin, často spôsobené infekciami, liekmi, toxínmi či alergickými reakciami. V 14 % prípadov išlo o hypertenznú alebo vaskulárnu nefrosklerózu, v 7 % o iné glomerulové ochorenia a v 29 % o rôzne iné diagnózy.
Pacientov v nefrologických ambulanciách opäť ubudlo, najviac chronických ochorení obličiek spôsobuje cukrovka
V 5. štádiu chronického ochorenia obličiek bolo evidovaných 1 529 pacientov, ktorí ešte nepodstúpili dialýzu, zatiaľ čo 634 bolo zaradených do pravidelnej dialyzačnej liečby. Na Slovensku funguje 75 dialyzačných stacionárov s 999 lôžkami pre pacientov vo veku 19 a viac rokov. Miera pacientov v dialyzačných stacionároch vzrástla zo 79,9 na 82 prípadov na 100 000 obyvateľov, čo znamená nárast o 2,7 % a absolútny prírastok o 111 osôb. Od roku 2009 to predstavuje 11‑percentný nárast.
Príčiny dialýzy a veková štruktúra pacientov
Z hľadiska príčin dialýzy bol u viac ako jednej tretiny pacientov (35 %) spúšťačom diabetický postih obličiek. Ďalší predstavovali pacienti s hypertenznou či vaskulárnou nefrosklerózou (16 %), tubulointersticiálnymi nefritídami (15 %), primárnymi a hereditárnymi glomerulovými ochoreniami (12 %). Väčšinu pacientov tvoria seniori vo veku 70 a viac rokov, nasledovaní ľuďmi vo veku 60 až 69 rokov.
Vysoký krvný tlak neignorujte: Tu je 7 nebezpečných chorôb, ktoré spúšťa
Transplantácia zostáva jedinou alternatívou k dialýze pri nezvratnom zlyhaní obličiek. Na konci roka 2024 bolo na čakacej listine na transplantáciu obličky 372 osôb, pričom 140 z nich transplantáciu absolvovalo – o 19 viac než v predchádzajúcom roku. V tom istom období strediská evidovali 595 úmrtí medzi dialyzovanými pacientmi. Najčastejšou príčinou smrti boli kardiovaskulárne choroby, infekcie, onkologické ochorenia a dialyzačná kachexia.
Odborníci upozorňujú, že chronickým ochoreniam obličiek je možné do veľkej miery predchádzať zdravým životným štýlom, pravidelnými kontrolami, včasným vyšetrením a dodržiavaním liečby. Za rizikové faktory považujú predovšetkým cukrovku, vysoký krvný tlak či dedičné predispozície.
Varovné signály a zodpovedná starostlivosť o obličky
Záleží tiež na životných návykoch – nadmernej konzumácii soli a pridaného cukru, nedostatočnom pitnom režime, obezite, fajčení, častom užívaní liekov na bolesť či prítomnosti obličkových kameňov. Prvými varovnými signálmi môžu byť zmeny vo farbe moču, prítomnosť peny či zápachu, krv v moči, opuch nôh, únava, vysoký krvný tlak či častejšie močenie v noci. Včasná diagnostika znamená jednoducho dostupnú liečbu a menšie riziko závažných komplikácií.
Dialýzu potrebujú čoraz mladší pacienti. Čo poškodzuje obličky najviac?
Zodpovedná starostlivosť o obličky zahŕňa pravidelnú kontrolu krvného cukru a tlaku, udržiavanie zdravej telesnej hmotnosti, primeranú hydratáciu, vyváženú stravu s obmedzením soli a pridaného cukru, pravidelnú fyzickú aktivitu, obmedzenie fajčenia, alkoholu a zbytočného užívania liekov na bolesť.