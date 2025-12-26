Záchranky na Slovensku čaká zmena, pribudne nové zdravotnícke povolanie asistent prepravy

Záchranky na Slovensku sa v budúcnosti rozšíria o nové zdravotnícke povolanie – asistenta prepravy. Vláda schválila návrh zákona, ktorý stanovuje, ako budú títo pracovníci vzdelávaní a aké podmienky musia spĺňať, aby mohli nastúpiť do praxe. Cieľom zmeny je zlepšiť dostupnosť rýchlej zdravotnej pomoci a posilniť kapacity záchrannej služby.
Nové pravidlá zároveň upravujú aj kvalifikačné požiadavky pre odborných zástupcov v špecializovaných zdravotníckych laboratóriách, napríklad v oblasti genetiky, mikrobiológie či klinickej imunológie. Zmeny vyplývajú z reformy Plánu obnovy a odolnosti SR a nadväzujú na novelu zákona o záchrannej zdravotnej službe, ktorá začne platiť od 15. apríla 2025. Táto novela si kladie za cieľ, aby sa záchranka dostala k pacientom do 15 minút vo viac ako 90 % prípadov.
Asistent prepravy bude mať v záchrannej službe obmedzený rozsah činností – najmä pomoc pri prevoze pacientov. Ministerstvo preto navrhlo, aby jeho príprava prebiehala formou akreditovaného kurzu pre dospelých. Štát zároveň nastaví presné štandardy týchto kurzov, aby bola kvalita vzdelávania jednotná bez ohľadu na školu či inštitúciu, ktorá ho poskytne. Cieľom je, aby títo noví zdravotnícki pracovníci mohli čo najskôr nastúpiť do praxe a uľahčili prácu lekárom aj záchranárom.
Novela rieši aj jednoznačné požiadavky na kvalifikáciu odborných zástupcov v laboratóriách, ktoré sa špecializujú na genetiku, biochémiu, hematológiu, patológiu či imunológiu. Cieľom je zabezpečiť vysokú odbornosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti aj v tejto oblasti. Návrh nariadenia prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním v októbri a novembri. V rámci neho bolo podaných 30 pripomienok, z toho dve zásadné. Ministerstvo zdravotníctva ich zapracovalo alebo vysvetlilo dôvody neakceptovania. Legislatívna rada vlády návrh odporučila schváliť 16. decembra.