Kontaminované potraviny sú častým problémom sviatkov, odborníci radia dodržiavať základné pravidlá

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča počas sviatkov zvýšiť pozornosť pri príprave a skladovaní jedál, aby sa predišlo zdravotným komplikáciám spôsobeným kontaminovanými potravinami. V čase, keď sa v domácnostiach pripravuje väčšie množstvo pokrmov, je podľa odborníkov mimoriadne dôležité dodržiavať základné pravidlá hygieny, správne tepelne upraviť suroviny a zabezpečiť ich vhodné uskladnenie.
Medzi kľúčové zásady patrí dôsledná čistota počas varenia. Ruky je potrebné si umývať pred začatím aj počas prípravy jedál. Rovnako dôležité je čistenie všetkých povrchov, kuchynských nástrojov a spotrebičov. Dôraz sa kladie aj na ochranu kuchynských priestorov pred prítomnosťou hmyzu alebo iných zvierat, ktoré môžu kontaminovať potraviny.
Suroviny a hotové pokrmy musia zostať oddelené
Úrad zároveň upozorňuje na potrebu oddeliť suroviny od hotových pokrmov. Surové mäso, ryby a morské plody by sa mali spracúvať osobitne a nesmú prísť do kontaktu s inými potravinami. Na ich prípravu je potrebné používať samostatné kuchynské pomôcky. Hotové jedlá majú byť uskladnené oddelene a zabalené tak, aby sa predišlo prenosu mikroorganizmov.
Rovnako dôležitá je aj dôkladná tepelná úprava jedla. Potraviny, najmä mäso a morské živočíchy, musia byť prevarené alebo prepečené tak, aby ich vnútorná teplota dosiahla aspoň 70 stupňov Celzia. Polievky a vývary sa odporúča priviesť do varu. Odborníci radia použiť potravinový teplomer, ktorý overí dosiahnutie bezpečnej teploty aj v najhlbšej časti jedla. Pri príprave mäsových pokrmov by mala byť šťava číra, nie ružová. Aj pri opätovnom ohrievaní je potrebné zabezpečiť, aby teplota jedla opäť dosiahla minimálne 70 stupňov Celzia.
Správne skladovanie a chladenie potravín
Z hľadiska bezpečného skladovania sa neodporúča ponechávať hotové jedlá pri izbovej teplote dlhšie ako dve hodiny. Ak je potrebné jedlo schladiť, odborníci odporúčajú vložiť nádobu s pokrmom do studenej vody a následne ju premiestniť do chladničky, kde teplota nepresahuje päť stupňov Celzia.
Hotové jedlá by sa zároveň nemali skladovať v chlade príliš dlho a pred podávaním by mali byť dôkladne zohriate na teplotu presahujúcu 60 stupňov Celzia. Rozmrazovanie potravín by sa malo vykonávať výlučne v chladničke, pričom je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo ku kontaminácii iných potravín.
Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na dôležitosť používania iba pitnej vody, výberu čerstvých a zdravotne nezávadných surovín a uprednostňovanie produktov vyrobených bezpečnými technológiami, ako je napríklad pasterizované mlieko. Ovocie a zeleninu je nutné umývať pod tečúcou vodou. Spotrebitelia by tiež nemali konzumovať potraviny, ktorým uplynul dátum spotreby.