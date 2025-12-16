Skupina AGEL sa blíži k dohode s Milosrdnými bratmi, rozhodujúce slovo bude mať PMÚ

Skupina AGEL a Hospitálna rehoľa sv. Jána z Boha Milosrdní bratia pokračujú v rokovaniach o budúcom prevádzkovaní Nemocnice Milosrdných bratov v Bratislave a tieto rozhovory vstupujú do svojej záverečnej etapy. Obe zúčastnené strany sa v súčasnosti sústreďujú na dokončenie potrebnej dokumentácie, ktorá je predpokladom pre ďalší postup.
Zachovanie starostlivosti a pracovných miest
Hlavným cieľom rokovaní je zabezpečiť zachovanie rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a udržať pracovné miesta pre zamestnancov nemocnice. Po podpise potrebnej dokumentácie bude nasledovať posúdenie celého procesu Protimonopolným úradom Slovenskej republiky, ktorý rozhodne o transakcii v súlade s platnou legislatívou. Tento mechanizmus má podľa zúčastnených garantovať vysokú úroveň transparentnosti a nezávislého dohľadu nad celým procesom.
Najlepšie nemocnice za rok 2025 sú už známe, medzi favoritmi je aj nový hráč
Skupina AGEL už dlhodobo deklaruje svoj záväzok stabilizovať a rozvíjať zdravotnícke zariadenia na Slovensku. Vďaka rozsahu svojej siete, centralizovanému riadeniu a skúsenostiam z prevádzky nemocníc doma aj v zahraničí je schopná v relatívne krátkom čase optimalizovať prevádzku, posilniť odborné tímy a zlepšiť podmienky pre pacientov aj zdravotnícky personál.
Pre AGEL je zároveň zásadné zachovať hodnotový a duchovný charakter Nemocnice Milosrdných bratov. Skupina považuje túto jedinečnú identitu zariadenia za dôležitú súčasť jeho fungovania, ktorú chce rešpektovať a podporovať. AGEL poukazuje na svoje skúsenosti s rozvojom duchovného rozmeru starostlivosti aj v iných zariadeniach svojej siete a považuje tento rozmer za významnú pridanú hodnotu, ktorá prispieva k celkovej kvalite zdravotníckych služieb.
Kvalita starostlivosti ako priorita
Kvalita starostlivosti zostáva pre skupinu AGEL absolútnou prioritou, zdôraznil predseda predstavenstva AGEL Michal Pišoja. V prípade nadviazania spolupráce s Nemocnicou Milosrdných bratov vrátane jej vysunutých pracovísk sa skupina plánuje zamerať na stabilizáciu prevádzky, posilnenie personálnych kapacít a rozvoj dostupnej, bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti bez negatívneho dopadu na jej rozsah či úroveň.
Rozdiely v platbách nemocniciam sa prehlbujú, efektivita podľa analytikov nie je rozhodujúcim faktorom
Prepojenie v rámci siete AGEL podľa Pišoju umožňuje zdieľať odborné kapacity, skúsenosti a moderné medicínske postupy, čo má v praxi výrazne urýchliť stabilizáciu a dlhodobo prispieť k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb.
VšZP predstavuje systém financovania nemocníc. Úhrady sú viazané na skutočne vykonanú zdravotnú starostlivosť
„Naším cieľom je, aby nemocnica Milosrdných bratov mohla naplno pokračovať v poslaní, ktoré po desaťročia formuje jej jedinečnú identitu. Chceme prispieť k jej stabilizácii, posilniť odborné tímy a vytvárať podmienky pre vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť, ktorá bude dostupná pre všetkých pacientov. Zároveň vnímame duchovný rozmer tohto zariadenia ako nesmierne dôležitú hodnotu, ktorú si zaslúži chrániť a rozvíjať,“ uviedol Pišoja.