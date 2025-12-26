Nemocnica v Nových Zámkoch prijala počas Vianoc takmer 200 pacientov, na Štedrý deň sa narodili tri deti – FOTO

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky vyjadrila poďakovanie všetkým zdravotníkom, ktorí počas sviatočných dní pracovali v službe a zabezpečovali potrebnú starostlivosť pre pacientov.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky počas vianočných sviatkov. Foto: www.facebook.com
Nové Zámky Zdravotnícke zariadenia Zdravotníctvo z lokality Nové Zámky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky poskytovala zdravotnú starostlivosť nepretržite aj počas vianočných sviatkov. Počas dvoch dní, 24. a 25. decembra, prijal urgentný príjem nemocnice spolu 195 pacientov, ktorí vyhľadali pomoc pre rôznorodé zdravotné ťažkosti.

Medzi najčastejšie patria zvýšená telesná teplota, vysoký krvný tlak, bolesti brucha, kožné problémy, no výnimkou neboli ani psychické ťažkosti ako úzkosti či depresívne stavy, ktoré sa počas sviatkov vyskytujú častejšie.

Zdravotnícky personál pracoval počas celých sviatočných dní v nepretržitom režime a zabezpečoval starostlivosť pre všetkých pacientov v súlade s naliehavosťou ich zdravotného stavu. Aj napriek vysokému počtu ošetrených prípadov a zvýšenej záťaži zdravotníkov priniesli Vianoce do nemocnice aj pozitívne momenty.

Na gynekologicko-pôrodníckej klinike sa na Štedrý deň, 24. decembra, narodili tri deti – dvaja chlapci a jedno dievčatko. Prvým z novorodencov bol Samuel s hmotnosťou 2730 gramov a výškou 47 centimetrov. Nasledoval Tomáš, ktorý vážil 3200 gramov a meral 50 centimetrov. Trojicu uzatvorila Ema s hmotnosťou 3250 gramov a dĺžkou 48 centimetrov.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky vyjadrila poďakovanie všetkým zdravotníkom, ktorí počas sviatočných dní pracovali v službe a zabezpečovali potrebnú starostlivosť pre pacientov. Zároveň popriala verejnosti pokojný zvyšok sviatkov a najmä veľa zdravia.

