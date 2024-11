Skrytá hrozba zubného kazu: Ktoré 4 zdravotné problémy môže spôsobiť?

Bolesti zubov nás dokážu poriadne potrápiť a aj ich samotná liečba nie je ničím príjemným. Preto väčšina z nás odkladá a všemožne sa vyhýba návšteve stomatológa. K liečbe sa odhodláme až, keď sa to s našimi zúbkami naozaj nedá vydržať. No lekárske vyšetrenie by sme mali čím skôr podstúpiť. Tu je niekoľko dôvodov.

Žalúdočné problémy

Pokazené zuby majú súvislosť so žalúdočnými vredmi a inými problémami tráviaceho traktu. Keď nás bolia zuby, prijímanú stravu nedokážeme poriadne rozžuť. Potrava ide do žalúdka nedostatočne spracovaná, a to spôsobuje jeho zaťaženie či iné problémy trávenia.

Infarkt a mozgová mŕtvica

Infekcia v ústach zapríčinená parodontitídou (paradentózou) a takisto samotný zubný kaz má tiež súvislosť s kardiovaskulárnymi ochoreniami, najmä s infarktom. Prečo je tomu tak? Odborníci to vysvetľujú tým, že škodlivé baktérie z ústnej dutiny putujú v krvi, dráždia imunitný systém. Vyvolávajú zápal, ktorý vedie k upchaniu tepien a dokonca až k infarktu. Znížená priechodnosť ciev je príčinou ďalšieho závažného ochorenia, a to náhlej mozgovej mŕtvice.

Paradentóza môže za predčasný pôrod?

Taktiež zlý stav našich zubov býva nebezpečný i počas tehotenstva. Nielenže sa nám zuby v dôsledku zmenenej pH slín počas gravidity viac kazia či hrozí nám paradentóza, ale tieto problémy môžu privolať predčasný pôrod alebo narodenie dieťaťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Preto je dôležité dať si do poriadku zuby ešte pred plánovaným tehotenstvom a nepodceňovať starostlivosť o ne ani počas neho.

Vypadávanie vlasov

Možno málokto z nás tuší, že pokazené zuby môžu mať na svedomí i vypadávanie vlasov. Prišli na to španielski zubári. Ide o špecifický typ dermatitídy, ktorým trpí jeden človek z tisíca. Predtým tento problém nemal objasnenú príčinu. Podľa španielskych výskumov sa spája s ochorením ďasien i zubov.

Následky zlého stavu ústnej dutiny vplývajú na rozvoj aj iných ochorení ako napríklad cukrovky, chronických zápalov pľúc či iných pľúcnych chorôb. Podľa niektorých vedeckých názorov môže mať vplyv i na vznik osteoporózy, keďže tento zdravotný problém súvisí s chorobami parodontu. Preto nebojme sa zubárov a podstúpme pravidelné preventívne prehliadky, ktoré nám pomôžu predísť mnohým závažnejším zdravotným ťažkostiam.