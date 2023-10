Mýty a fakty o zubnom röntgene: Je bezpečný?

Od objavenia röntgenových lúčov uplynulo takmer 130 rokov. To je dosť dlhý čas na to, aby sa spôsob, akým vidieť to, čo je skryté, zdokonalil a aby sa zmiernili jeho nepriaznivé dôsledky na ľudský organizmus.

Na čo je dobrý RTG zubov a aké sú jeho riziká?

Samozrejmou súčasťou niektorých budúcich úkonov ošetrenia zubov by malo byť röntgenové vyšetrenie. „RTG patrí v stomatológii medzi pomocné vyšetrovacie metódy, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou dôkladného vyšetrenia pacienta. Pomocou RTG snímok dokážeme diagnostikovať ochorenia, ktoré voľným okom a ani niekoľkonásobným zväčšením modernými optickými prístrojmi nevidíme,“ vysvetľuje Matúš Adamička, stomatológ zo zubnej kliniky Dr. Martin.

„Pacientovi dokážeme pomocou RTG snímky objaviť zubný kaz, prípadne ochorenia závesného aparátu (parodontitídu) a taktiež iné ochorenia v skorom štádiu, čo nám umožňuje zakročiť a vyliečiť ochorenie skôr, ako pacientovi spôsobuje problémy.“

Aký druh RTG sa pri návšteve zubára najčastejšie využíva?

Stomatológovia majú k dispozícii viacero druhov RTG prístrojov, ktoré sa líšia lokalitou, ktorú zobrazia, typom lúčov a tiež žiarením. Najpoužívanejšie sú dva druhy. Ide o klasické malé (intraorálne) snímky a 3D röntgen – OPG panoramatický snímok. Intraorálny (klasický) snímok poskytuje obraz v dvoch rozmeroch.

„Jeho veľkou výhodou je rýchlosť zhotovenia. Pacient môže zostať priamo v kresle, snímok je zhotovený okamžite. Umožní odhaliť skrytý kaz, ktorý nie je možné vidieť pri bežnom vyšetrení, keď sa nachádza pod výplňou alebo v medzizubnom priestore. Takéto vyšetrenie sa odporúča absolvovať minimálne raz do roka alebo podľa odporúčaní lekára,“ pokračuje Adamička.

Je dobré vedieť, že ak máte silný dávivý reflex, skôr ako sa začne snímkovať, treba o tom informovať zubára. On a jeho tím určite poznajú viacero spôsobov, ako dávivý reflex dočasne eliminovať a rýchlo zhotoviť kvalitný snímok. Pri diagnosticky náročnejších situáciách treba využiť 3D RTG, ktorý poskytuje všetky potrebné informácie. Možnosti vedy a techniky umožňujú röntgenové lúče digitalizovať.

Vtedy sa snímok prenáša priamo do počítača, kde si ho môže lekár okamžite pozrieť. Výhodou tohto snímania je menšie množstvo potrebného žiarenia a taktiež možnosť upraviť obraz v počítači na jeho lepšie čítanie (zosvetlenie, stmavenie, zväčšenie). Takéto vyšetrenie sa odporúča absolvovať minimálne raz za dva roky, resp. podľa odporúčaní zubného lekára.

Kedy sa röntgenovým lúčom nevyhneme?

Pri niektorých zákrokoch je RTG nevyhnutnou súčasťou, občas je dokonca potrebných urobiť aj viac RTG snímok. „Veľmi dôležité je použitie RTG snímok pri endodontickom ošetrení, a to na diagnostiku ochorenia, zhotovenie meracej snímky, ktorá podáva informáciu o správnom rozšírení kanálikov, až po snímku po plnení kanálikov na kontrolu precíznosti plnenia,“ detailne vysvetľuje odborník z Dr. Martin. RTG je taktiež neodmysliteľnou súčasťou protetickej stomatológie, kde lekárovi poskytuje informáciu o presnom zhotovení a dosadení koruniek a mostíkov v medzizubných priestoroch.

Pri zavádzaní zubných implantátov okrem využitia 3D RTG snímky využívame aj klasické menšie intraorálne snímky na kontrolu presnosti zavedenia implantátu vo vzťahu k okolitým štruktúram. „V dobrých rukách odborníka ste vtedy, keď zhotoví snímok aj kvôli korekcii chrupu zubným strojčekom. Röntgenové snímky sa využívajú aj pri korekcii krivých zubov neviditeľným strojčekom, keďže ten sa pacientom zavádza na zdravý chrup,“ spresnil Daniel Kodaj zo Starlynr.

„Okrem preventívnej funkcie má RTG svoje opodstatnenie pri korekcii krivých zubov preto, lebo odhaľuje presné postavenie zubov od koreňa po korunku a je tak nevyhnutnou súčasťou plánovania liečby,“ dodáva Kodaj.

Riziko pre deti a tehotné

Aj to je dôvod, prečo sa RTG snímky zubov robia u detí a tehotných žien iba výnimočne. „Napriek minimálnemu množstvu žiarenia pri moderných prístrojoch sa u tehotných žien snažíme toto vyšetrenie v stomatológii nepoužívať. Výnimku tvoria ťažké a život ohrozujúce stavy na špecializovaných pracoviskách,“ potvrdzuje odborník. Aj pri malých deťoch by sa malo RTG vyšetrenie obmedziť iba na akútne stavy, keď snímok pomôže vyriešiť bolestivý problém.

Deti by mali chodiť na preventívne prehliadky od prerezania prvého zuba. V zahraničí sa robia deťom prvé snímky zúbkov po tom, ako im narastú stoličky. U nás je prax iná.

„Prvú panoramatickú OPG snímku sa odporúča absolvovať v šiestom roku života. Táto snímka nám dáva informáciu o vyvíjajúcich sa zárodkoch trvalých zubov,“ vysvetľuje odborník. Tak získa detský stomatológ a prostredníctvom neho následne aj rodičia informáciu, či bude alebo nebude nutné rátať napríklad s nosením strojčeka alebo s dôkladnejším sledovaním rastu zubov. Ide o skvelú pomocnú metódu prevencie väčších problémov u starších detí. Lebo aj v stomatológii platí, že prevencia je lacnejšia a menej náročná ako neskorá liečba.

Máme nárok na RTG vyšetrenie chrupu zadarmo?

Podľa ministerstva zdravotníctva medzi zdravotné výkony plne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia podľa nariadenia vlády patrí aj RTG zubov, okrem materiálu RTG snímky (kód výkonu D52 a D54).

Je zubný RTG nebezpečný?

Zubný röntgen nie je nebezpečný. Pri OPG snímke je dávka ionizujúceho žiarenia cca 0,002 mSv, čo sa rovná asi 5 dňom prirodzeného žiarenia. Pri intraorálnom RTG vyšetrení (záhryzovej snímke) je dávka žiarenia cca 0,00065 mSv, čo je porovnateľné so zhruba 6,5 hodinami prirodzeného žiarenia.

Najčastejšie dôvody zubných RTG snímok

– endodontické ošetrenie (ošetrenie kanálikov)

– protetická stomatológia (zubné implantáty, korunky, mostíky)

– korekcie zubov neviditeľným strojčekom

Čo odhalí OPG panoramatický röntgen