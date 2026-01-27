Šaško predstavil nový systém záchrannej zdravotnej služby, sanitky sa majú vrátiť do nemocníc - VIDEO

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky Kamil Šaško (Hlas-SD) predstavil zámer nového systému záchrannej zdravotnej služby (ZZS) na Slovensku. Oznámil to na tlačovej konferencii v utorok.
Návrat sanitiek do nemocníc
Šaško uviedol, že zámer má vrátiť sanitky do nemocníc, ukotviť záchranárov z pozície zamestnanca a posilniť úlohu štátu v danej oblasti. Minister zdravotníctva predstavil zároveň koncept nového Integrovaného záchranného systému (IZS), ktorý má viesť prezident hasičského zboru. Základným pravidlom nového systému je, že záchranky patria nemocniciam s urgentnými príjmami, priblížil Šaško.
Zmluvy pre nemocnice stále nie sú pripravené, ministerstvo zdravotníctva reaguje na vyjadrenia Visolajského
„Tento zámer reaguje na väčšinu, ak nie všetky reakcie a podnety, ktoré som za uplynulé obdobie pozbieral,“ dodal s tým, že cieľom je vytvoriť funkčný a kompaktný celok medzi poskytovateľom ZZS a urgentným príjmom. Obdobných nemocníc je na Slovensku 46.
Najlepší možný model
„Tento nový model po diskusii s riaditeľmi považujem za najlepší možný,“ zhodnotil šéf rezortu zdravotníctva. Dodal, že je dôležité, aby zodpovednosť za pacienta od začiatku niesol jeden subjekt, nech sa v prípade pochybení navzájom neprehadzujú zodpovednosti. Každá nemocnica bude mať tri možnosti, ako zabezpečiť záchrannú zdravotnú službu.
Vláda nesmie siahnuť na ochranný limit doplatkov za lieky, varujú Demokrati. Najviac by trpeli starší a vážne chorí pacienti - VIDEO
„Po prvé, bude ju môcť prevádzkovať sama, vo vlastnom mene, bude si na to môcť založiť subjekt so svojou stopercentnou majetkovou účasťou,“ povedal Šaško. Doplnil, že obdobná štátna inštitúcia, ktorá v súčasností pôsobí v Bratislave a Košiciach, bude doplnená o IZS. Ďalšou možnosťou je, že ZZS bude môcť prevádzkovať tretia osoba.
Odľahlé miesta
„Zodpovednosť za výber aj za prevádzku takejto služby však vždy už ponesie samotná nemocnica,“ povedal šéf Ministerstva zdravotníctva (MZ) Slovenskej republiky. Doplnil, že záchrannú službu bude každá nemocnica poskytovať v rámci spádovej oblasti, ktorú bude definovať zákon.
Tri nemocnice budú môcť čerpať financie z Plánu obnovy a odolnosti, rozhodla vláda
„Na odľahlejších miestach v rámci našich regiónov bude poskytovanie záchrannej zdravotnej služby garantovať opäť štát, a to prostredníctvom svojho univerzálneho štátneho systému záchrannej zdravotnej služby, ktorý bude tvorený Integrovaným záchranným systémom, Záchrannou zdravotnou službou Bratislava a Záchrannou zdravotnou službou Košice,“ dodal Šaško.
Osobitný zákon
Pravidlá pre jednotlivé záchranné služby stanoví strešný zákon, respektíve osobitný zákon. Špecifikovať má materiálno-technické zabezpečenie, povinnú výbavu posádok, ktorú musí vrátane personálneho vybavenia zabezpečiť poskytovateľ ZZS, a systém personálneho odmeňovania.
Šaška na odvolanie generálneho tajomníka Lorenca vyzýva aj Dvořák, poukázal na opätovné začatie trestného stíhania
„Štát bude zároveň dodržiavanie týchto podmienok aktívne a veľmi dôsledne kontrolovať,“ upozornil šéf rezortu zdravotníctva. V nadchádzajúcich týždňoch budú predstavené znenia predmetného zákona a uskutoční sa odborná diskusia komôr, odborných spoločností a Komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť MZ SR.
Súlad so zákonom
„Nedovolím, aby bol tento proces akýmkoľvek spôsobom skrátený, urýchlený, alebo aby sa tam nejakým spôsobom dostávali veci, o ktorých sa nebude transparentne diskutovať a následne to prebehne riadnym legislatívnym procesom,“ zdôraznil Šaško.
Remišová vyzýva ministra zdravotníctva Šaška na odstúpenie z funkcie, vyčíta mu predražené tendre
Zaviazal sa, že v rámci medzirezortného pripomienkového konania predloží zákon v spolupráci so šéfom zdravotníckeho výboru na zasadnutie zdravotníckeho výboru. Šaško prácu na novom spôsobe prideľovania záchraniek odôvodnil neosvedčenosťou toho súčasného.
„Ja som, samozrejme, tieto riziká vnímal, aj to bol jeden z dôvodov, prečo bol ten proces presunutý na operačné stredisko,“ povedal na margo záchrankového tendra. „A napriek aj niektorým iným právnym názorom, sme absolútne presvedčení, že celý postup bol a je plne v súlade so zákonom,“ doplnil, čím reagoval aj na pondelkové (26. 1.) podanie správnych žalôb na Správny súd v Bratislave Generálnym prokurátorom Slovenskej republiky Marošom Žilinkom.
Politická zhoda
Inšpirácia k novému zámeru prišla aj zo zahraničia. „My sme v uplynulých šiestich mesiacoch skúmali funkčné modely vo viacerých európskych krajinách, pracovali sme, samozrejme, s požiadavkami, ktoré rezonovali aj politicky, napríklad vo vládnej koalícii, a to predovšetkým s tým, aby v tom novom systéme bola výrazne posilnená úloha štátu a čo je nesmierne dôležité aj pre širokú verejnosť, aby tento proces bol transparentný,“ povedal Šaško. Na novom systéme ZZS je podľa slov hlavy rezortu zdravotníctva politická zhoda.
Verejné obstarávania v rezorte zdravotníctva má preveriť interný audit, nariadil ho minister Šaško
„Ja som o tomto zámere informoval aj pána predsedu vlády, aj pána predsedu, nášho koaličného partnera, už som o ňom hovoril aj s niektorými kľúčovými hráčmi v sektore zdravotníctva, ale predovšetkým, pri jeho príprave, ktorá sa uskutočnila interne, v kruhu môjho najužšieho tímu, tímu odborníkov, tak som predovšetkým diskutoval s tými, ktorí najčastejšie prichádzajú do kontaktu a síce s riaditeľmi nemocníc,“ spresnil s tým, že v diskusiách s celou odbornou verejnosťou bude pokračovať.