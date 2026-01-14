SaS podala trestné oznámenie pre tender na záchranky, hovorí o jednom z najväčších škandálov vlády – VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita podala trestné oznámenie v súvislosti s problematickým verejným obstarávaním na záchrannú zdravotnú službu, ktoré podľa jej predstaviteľov výrazne narušilo rozvoj záchrannej služby na Slovensku a môže viesť k veľkým finančným nákladom pre štát v súdnych konaniach.
SaS tento postup označuje za jeden z najväčších škandálov súčasnej vlády a zároveň vyzdvihuje svoje návrhy na riešenie situácie vzhľadom na to, že Ministerstvo zdravotníctva podľa strany nekoná dostatočne rýchlo.
Riziko súdnych sporov a finančných nákladov
Podľa SaS zrušenie tendra na poskytovanie záchrannej zdravotnej služby a spôsob, akým prebiehalo verejné obstarávanie, vytvára priestor pre rozsiahle súdne spory a finančné nároky zo strany účastníkov zrušeného procesu.
Strana upozorňuje, že okrem potenciálnych žalôb môžu orgány štátnej správy čeliť sporom aj v súvislosti s námietkami Generálnej prokuratúry SR, ktorá podľa SaS spochybňuje zákonnosť zrušenia tendra. V tejto súvislosti SaS pripomína verejné vyjadrenia jedného z členov vlády – Tomáša Tarabu, ktorý označil tender za nepriehľadný a zameraný na jedného konkrétneho uchádzača.
Tímlíder SaS pre zdravotníctvo a poslanec Tomáš Szalay v súvislosti s tendrom kritizuje šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška a tvrdí, že jeho pôsobenie v tejto funkcii by už malo byť ukončené. Podľa Szalaya je zrušený tender „vizitkou“ ministra a dôvodom sú stagnácia investícií, nepriaznivý vývoj kvality služieb a celková paralýza systému záchrannej zdravotnej služby.
Trestné oznámenie smeruje na GP
SaS zároveň priblížila, že podané trestné oznámenie smeruje na Generálnu prokuratúru SR pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia úlohy verejného činiteľa. Strana v tejto súvislosti tvrdí, že došlo k mareniu úradného rozhodnutia, a zdôrazňuje, že o závažných podozreniach by mali rozhodovať orgány činné v trestnom konaní, nie politika.
Šaško neplánuje odstúpiť a trvá na zákonnosti zrušenia tendra na záchranky, pripravuje rokovanie s prokuratúrou
Szalay tiež uviedol, že ak minister Taraba verejne tvrdí, že tender bol pripravený pre konkrétneho víťaza, mal by tieto skutočnosti okamžite oznámiť orgánom činným v trestnom konaní. Podľa neho je buď takéto tvrdenie pravdivé a ide o trestnú vec, alebo je nepravdivé a v oboch prípadoch neprijateľné.
Okrem podania trestného oznámenia SaS predstavila aj návrhy zmien, ktoré by podľa nej mali zabezpečiť transparentnejší a efektívnejší proces výberu poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby. Strana navrhuje zmenu zákona tak, aby verejné obstarávanie nebolo založené na subjektívnom hodnotení, ale na objektívnych kritériách, ktoré zahŕňajú kvalitu, merateľné výsledky a cenu.
Výberové konania pod paľbou kritiky
Podľa Szalaya by noví poskytovatelia mali dostávať len dočasné licencie, ktoré by si museli potvrdiť preukázaním kvality, a existujúce záchranky by mali byť hodnotené na základe jasne stanovených ukazovateľov. Strana tiež zdôrazňuje, že ak poskytovateľ ponúkne lepšiu cenu alebo zľavu, mal by byť tento aspekt pri výbere náležite zohľadnený s ohľadom na efektívne využívanie verejných prostriedkov.
Fico nevidí dôvod na odvolanie Šaška, so stanoviskom generálnej prokuratúry sa nestotožňuje ani ministerstvo
Ďalším predmetom kritiky SaS sú opakované výberové konania na riaditeľa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, ktoré podľa strany prebiehajú bez jasných výsledkov. SaS tvrdí, že ministerstvo už raz vyhlásilo výberové konanie a jeho výsledky nakoniec neakceptovalo, a že nový proces pokračuje opakovane, až kým sa podľa strany nenájde „správny“ kandidát. Szalay v tejto súvislosti konštatoval, že takéto konanie podľa jeho názoru dokazuje, že minister Šaško nezvláda riadiť rezort zdravotníctva.